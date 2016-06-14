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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین:

۶۰۰ تیربرد ویژه ماه مبارک رمضان در قزوین نصب شد

۶۰۰ تیربرد ویژه ماه مبارک رمضان در قزوین نصب شد

قزوین- مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان، ۶۰۰ تیربرد،چهار بیلبرد،۳۰ فیکسچر و پنج عرشه پل و سایر ابزارهای تبلیغاتی در سطح شهر قزوین نصب شد.

سید محمد رضا قافله باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بنرها با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی قزوین با مضمون ارشادی برای حفظ حرمت ماه ضيافت الله، فرهنگ سازي و تبليغ فيوضات معنوي ماه مبارک رمضان، ايجاد فضاي ديني و معنویدر سطح شهر قزوین نصب شده است.

وی افزود: همچنین انجام فضای تبلیغاتی در دیگر مناسبت های  ماه رمضان نظیر شهادت حضرت علی (ع)، شب های قدر، میلاد امام حسن مجتبی (ع)، روز قدس و عید سعید فطر  فضای تبلیغاتی از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در زمینه فضا سازی شهر در ماه مبارک رمضان است.

مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد:همچنین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین ابزارهای تبلیغاتی همچون بیلبرد، عرشه پل و فیکسچر در اختیار نهادها و تشکل‌های غیر دولتی با موضوع ماه مبارک رمضان قرار داده است.

کد مطلب 3685556

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