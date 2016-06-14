برخی مسئولین علاقه ای برای تقابل با نفوذ فرهنگی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی ماه ترین ماه با موضوع ولنگاری فرهنگی، با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت های نهم و دهم از شبکه رادیویی گفتگو پخش شد.

حسینی، در ابتدای این برنامه به تهاجم فرهنگی اشاره کرد که از دهه ۷۰ در حوزه فرهنگ رخ داد و گفت: از آن زمان برخی آن را توهم پنداشتند یا در مقابل آن، مسئله تساهل و تسامح را مطرح کردند و بر آن مبنا شاهد بودیم آن نظارت کافی در حوزه کتاب، تئاتر، موسیقی و دیگر بخش های اعمال نمی شد. در حوزه های مختلف هنری آثاری تولید شد که زیبنده نظام اسلامی نبود. در سال های اخیر هم رهبر فرزانه انقلاب بارها بحث رخنه فرهنگی و یا نفوذ فرهنگی را مطرح کردند که نفوذ فرهنگی از نفوذ سیاسی و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

وزیر سابق وارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نبود علاقه برای تقابل با نفوذ فرهنگی در میان بعضی افراد گفت و اظهار داشت: بعضی ها که اساساً اعتقادی به این کار ندارند و یا بعضی دیگر معتقدند مقابله کردن فایده ندارد. در واقع این افراد با توجیه کردن، وظایف شان را انجام نمی دهند.

وی خاطرنشان ساخت: در کارهای فرهنگی بحث حمایت های فرهنگی را داریم مانند تولید آثار برای کارهای ایجابی، هم بحث هدایت را داریم، یعنی باید اولویت ها را مشخص کنیم زیرا نمی توان همه راه ها را طی کرد و در نهایت هم، برنامه ای در سطح نظارت است که جنبه سلبی کار است و البته در این حوزه ضعیف عمل می کنیم.

حسینی به محصولات فرهنگی غیر مجاز اشاره کرد و گفت: در شورای فرهنگ عمومی در سال ۸۹ ضوابط نشر کتاب به تصویب رسیده است. در این مصوبه هم مرزهای اخلاقی، هم مرزهای اعتقادی و هم مرزهای سیاسی کشور مشخص شده است ولی هنگامی که به کتابی بر خلاف این مصوبه مجوز اعطا می شود، نوعی ولنگاری را شاهد هستیم. البته در تولید آثار فرهنگی فقط یک نهاد مسئول نیست و هم بخش ها و حتی نهادهای مردمی نیز مسئولیت دارند. اگر تولیدات خوبی داشته باشیم و فضای کار در دست نیروهای ارزشی باشد محصولاتی که زیبنده نظام اسلامی نیست، کمتر فرصت جولان پیدا می کنند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت شبکه ماهواره ای فارسی زبان خبر داد و عنوان داشت: این شبکه های در حوزه های مختلف مانند حوزه سیاسی و فیلم و سریال و سرگرمی و مذهبی و عرفانی و کودک و امثال آن دارند کار می کنند ولی ما تولیدات لازم را در مقابل آن نداریم.

وی دولت را مسئول بخش کنترل و نظارت در امور فرهنگی دانست و بیان کرد: این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مجوز کتاب، موسیقی و دیگر هنرها را اعطا می کند و لذا این وزارت خانه باید در مقابل دستگاه های نظارتی مانند مجلس باید پاسخ گو باشند. البته فراتر از مجلس و دیگر دستگاه های نظارتی، خود مردم هستند زیرا بحث امر به معروف یک بعد همگانی است نه اینکه همه منتظر باشند مقام معظم رهبری مطلبی بیان کند و بعد تازه وارد کار شوند.

حسینی به بعضی اقدامات دیرهنگام برای مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: گاهی بعضی اقدامات نوش دارو بعد از مرگ سهراب است؛ مانند همین فیلمی که بعد از سه ماه اکران و کسب نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان درآمد، توقیف شد. رهبر انقلاب در این حوزه نقشه مهندسی فرهنگی را مطرح کردند؛ یعنی همانطور که در مباحث علمی نقشه جامع علمی کشور را داریم و وظایف وزارت علوم و بخش دولتی و غیر دولتی مشخص شده است، مهندسی فرهنگی نیز تقسیم کاری انجام می دهد تا بعدا افراد فرافکنی نکنند که هر کسی بگوید دیگری مقصر است و ما مسئولیت نداریم.

وی از نهایی شدن مهندسی فرهنگی گفت و اضافه کرد: این مسئله ابلاغ نیز شده است. اما یک سال است که در این حوزه هیچ جلسه ای تشکیل نشده است تا وظایف دستگاه ها مشخص شود. وقتی این اهتمام در راس کار نباشد، دیگر نمی توان از استان ها و حوزه های دیگر انتظار داشت.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این نقشه ۱۳ راهبرد اساسی در آن در نظر گرفته شده است. البته ممکن است بخشی از آن ایراداتی باشد اما در مجموع می توان با آن اقدامات مناسبی انجام داد.

وزیر ارشاد دولت دهم به دولت نهم اشاره کرد: وزیر دولت نهم را با وزیر دولت هفتم یعنی آقای مهاجرانی که الان در لندن هستند مقایسه کنید؛ رویکردهای متفاوتی میان آن دو بود به طوری که از ده کاری که انجام می شود، هشت کار مسئله دارد ولی یک زمانی از هم وجود دارد که از ده کار دو تا کار ایراد دارد که این موضوع مسئله زیادی نیست.

برنامه «ماه ترین ماه» هر روز در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ روی آنتن می رود.