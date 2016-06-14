نجات افراد از دام مواد مخدر مصداق معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، آیتالله سیدمصطفی موسوی اصفهانی در جمع اعضای جمعیت خیریه مردمی رضوان با بیان اینکه نجات افراد از دام مواد افیونی مصداق معروف است، افزود: مشکل بیکاری جوانان موجب بزه و گرفتاریهای اجتماعی شده که مسئولان باید در رفع بیکاری که متأسفانه زمینه اعتیاد، طلاق و افسردگی در جامعه را فراهم میسازد و از مصادیق منکر است اقدام جدی و مؤثر داشته باشند.
مدیر حوزههای علمیه همدان گفت: پرداخت حقوقهای کلان در افشای فیش حقوقی برخی مدیران با روح انقلابی و انقلابیگری سازگاری ندارد و سزاوار نیست در جامعه انقلابی عدهای در عیش و عشرت و گروهی در عسرت و سختی باشند.
آیتالله موسوی اصفهانی گفت: انجام امور خیریه و وقف با شرایط خاص و فقهی آن مصداق معروف است و بانیان خیر در زمره آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند.
در این نشست باغی به وسعت۱۱ هزار و ۷۰۰متر به ارزش تقریبی ۸ میلیارد ریال توسط برادران تقیپور به جمعیت مردمی رضوان با هدف بهرهوری بهبودیافتگان اعتیاد و درمان معتادان اهدا و از خیران تقیپور تجلیل شد.
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