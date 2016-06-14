به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سهشنبه اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر با اعلام تذکر آییننامهای گفت: در پایان جلسه علنی روز گذشته برخی نمایندگان در تذکرات خود عملکرد شعب را زیر سئوال بردند و تعدادی از نمایندگان نیز در واکنش به این تذکرات در صحن علنی مجلس کف زدند.
وی با تاکید بر لزوم حفظ شأن و جایگاه مجلس گفت: اینجا مجلس است، سالن اجتماعات نیست، دوستان اشتباه نگیرندکه بعد از تذکر کف میزنند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید چارچوبهای رفتاری مجلس مطابق آییننامه رعایت شود.
وی ادامه داد: طبق آییننامه روسای شعب باید تصمیم بگیرند که نمایندگان در چه کمیسیونهای عضو شوند. اگر موردی بود که خلاف آییننامه رخ داد، آقای پزشکیان بررسی کند.
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