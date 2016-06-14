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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

در تذکر نماینده رودسر مطرح شد؛

انتقاد از کف‌زدن نمایندگان در صحن علنی/شأن مجلس رعایت شود

انتقاد از کف‌زدن نمایندگان در صحن علنی/شأن مجلس رعایت شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رودسر در انتقاد به کف‌زدن نمایندگان در صحن علنی از وکلای ملت خواست چارچوب‌های رفتاری مجلس را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر با اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: در پایان جلسه علنی روز گذشته برخی نمایندگان در تذکرات خود عملکرد شعب را زیر سئوال بردند و تعدادی از نمایندگان نیز در واکنش به این تذکرات در صحن علنی مجلس کف زدند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ شأن و جایگاه مجلس گفت: اینجا مجلس است، سالن اجتماعات نیست، دوستان اشتباه نگیرندکه بعد از تذکر کف می‌زنند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید چارچوب‌های رفتاری مجلس مطابق آیین‌نامه رعایت شود.

وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه روسای شعب باید تصمیم بگیرند که نمایندگان در چه کمیسیون‌های عضو شوند. اگر موردی بود که خلاف آیین‌نامه رخ داد، آقای پزشکیان بررسی کند.

 

کد مطلب 3685560

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