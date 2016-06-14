به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی مشهد، به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اندیشه، نگاه و سمت‌گیری انقلابی در اقشار گوناگون جامعه اشاره و اظهار کرد: آستان قدس رضوی با توجه به ظرفیت عظیمی که از نظر کمی به واسطه وجود زائران حضرت رضا(ع) و از نظر کیفی در شکل‌دهی مشهد مقدس و لایه‌های گوناگون اجتماعی در اختیار دارد، می‌تواند نسبت به فرهنگ، اقتصاد و رفع مشکلات، معضلات، گره‌ها و آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی در کشور تاثیرگذاری ویژه‌ای داشته باشد.

وی شرایط امروز را به جنگ بی‌رحمانه استکبار در راستای ترویج فرهنگ و آداب و رسوم غربی بر ملت‌ها تشبیه و عنوان کرد: در این شرایط آنها که دغدغه دین و ارزش‌ها را دارند، با یک «دعوا» و یک «دعوت» مواجه هستند، در این دعوا ما مدعی امتداد راهبردی عاشورا و حکومت علوی هستیم و در این دعوت نیز همگان را به ندای اسلام و فرهنگ اسلام ناب دعوت می‌کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، همکاری، هماهنگی و همدلی مجموعه دست اندرکاران را در راستای تحقق دین در متن زندگی انسان معاصر ضروری خواند و تصریح کرد: در همه تلاش‌های جوانان فعال فرهنگی باید نسبت به این مقوله اقدام و عمل مشاهده شود.

تاثیرگذاری مشهد در عرصه اجتماعی

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تاثیرگذاری مشهد مقدس و چهره‌های بسیار ارزشمند این شهر بر مسائل مختلف کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: این حق مشهد است که به عنوان مرجعیت علمی در جهان اسلام مطرح شود.

حجت الاسلام رئیسی ضمن تجلیل از اقداماتی که به همت مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی در آستان قدس رضوی انجام شده است، اظهار کرد: ما ضمن ارج نهادن به همه خدماتی که تا کنون ارائه شده، تاکید می‌کنیم که نباید ایستا باشیم و باید با پویایی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب تولیت آستان قدس رضوی گام برداریم.

وی هم چنین عمق‌بخشی به زیارت و گره‌گشایی از زندگی مردم به نام حضرت رضا(ع) را دو رویکرد مهم آستان قدس رضوی بر شمرد و تصریح کرد: در هر حوزه‌ای که آستان قدس رضوی سرمایه‌گذاری می‌کند، باید هدفمند و با نگاه نشر سیره رضوی باشد.

پیش از سخنان حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نیز جمعی از فعالان تشکل‌های فرهنگی مشهد مقدس به بیان نقطه نظرات خود درباره فعالیت‌های آستان قدس رضوی پرداختند.