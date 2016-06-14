۱۰۰کیلو گرم تخم مرغ غیر قابل مصرف در تاکستان معدوم شد

محمد جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان با شبکه بهداشت ودرمان و اداره صنعت، معدن وتجارت از ابتدای ماه مبارک رمضان کار خود را آغاز کرده است.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان افزود:، اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان اقدام به تدوین و اعلام برنامه بازدید مشترک و نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان به شبکه بهداشت و درمان، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تاکستان برای نظارت بر مراکز عرضه فراورده های خام دامی اعم از قصابی ها، مرغ فروشی ها، کبابی ها، رستوران ها، آشپزخانه ها، حلیم پزی ها، قنادی ها و لبنیاتی ها کرده است.

جلیلوند تصریح کرد: نظارت بر فرآورده های خام دامی از جمله تخم مرغ مصرفی در قنادیها برعهده دامپزشکی می باشد که در همین راستا در اولین نوبت بازدید مشترک از قنادیهای شهرستان تاکستان ۱۰۰کیلوگرم تخم مرغ موجود در یک واحد شیرینی پزی که از نظر شرایط ارگانولپتیکی(ظاهری) وضعیت نا مناسبی داشت از چرخه مصرف حذف شد.

جلیلوند همچنین به عموم مردم توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.