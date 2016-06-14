ساخت «دیوار سبز شهدا» در جوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا امیرتیموری با بیان اینکه امنیت کشور مدیون خون شهدا است گفت: امیدواریم بتوانیم ذره‌ای از فداکاری‌ها و رشادت‌های شهیدان که باعث شدند امروز شاهد کشوری امن باشیم را با یاد کردن از آنها و راهشان جبران کنیم.

وی با اشاره به آغاز احداث یادمان دو شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، از ساخت «دیوار سبز شهدا» در جوار این یادمان خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان همچنین درباره ساخت یادمان شهدای گمنام توضیح داد: یادمانی که در دست احداث است با توجه به اقلیم جغرافیایی منطقه طراحی شده که امیدواریم در شأن مقام و منزلت جایگاه شهیدان باشد.

امیرتیموری با تأکید بر اینکه بنای یادمان شهدای گمنام در نوع خود بی‌نظیر است تصریح کرد: ستون‌های هشت گانه این یادمان برگرفته از هشت سال دفاع مقدس است.