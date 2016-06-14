  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان خبر داد؛

ساخت «دیوار سبز شهدا» در جوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد رشت

ساخت «دیوار سبز شهدا» در جوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد رشت

رشت- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان از ساخت «دیوار سبز شهدا» در جوار یادمان شهدای گمنام خاک سپاری شده در دانشگاه آزاد اسلامی رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا امیرتیموری با بیان اینکه امنیت کشور مدیون خون شهدا است گفت: امیدواریم بتوانیم ذره‌ای از فداکاری‌ها و رشادت‌های شهیدان که باعث شدند امروز شاهد کشوری امن باشیم را با یاد کردن از آنها و راهشان جبران کنیم.

وی با اشاره به آغاز احداث یادمان دو شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، از ساخت «دیوار سبز شهدا» در جوار این یادمان خبر داد.

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان همچنین درباره ساخت یادمان شهدای گمنام توضیح داد: یادمانی که در دست احداث است با توجه به اقلیم جغرافیایی منطقه طراحی شده که امیدواریم در شأن مقام و منزلت جایگاه شهیدان باشد.

امیرتیموری با تأکید بر اینکه بنای یادمان شهدای گمنام در نوع خود بی‌نظیر است تصریح کرد: ستون‌های هشت گانه این یادمان برگرفته از هشت سال دفاع مقدس است.

کد مطلب 3685574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها