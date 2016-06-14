تبادل یافته های علمی مواد غذایی پروبیوتیکی بین کشورهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها با همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP) ۱۶ و ۱۷ آذر ماه (۶ و ۷ دسامبر ۲۰۱۶) در مشهد برگزار می شود.

اولین و دومین دوره از برگزاری این کارگاه در دانشگاه لینکلن نیوزلند و دانشگاه جینان چین بوده است.

پیش بینی شده در این کارگاه، دکتر ملک الطاف حسین از دانشگاه لینکلن و مدیر اجرایی انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP) و پروفسور کنت یویانگ از اساتید دانشگاه جینان و از اعضای هیات مدیره این انستیتو سخنرانی داشته باشند.

این رویداد علمی بین المللی گامی مهم در تبادل تجربیات و یافته های علمی، هم افزایی علمی و افزایش ارتباط میان پژوهشگران، متخصصان، صنعتگران و بازرگانان در زمینه پروبیوتیک ها در سطح قاره بزرگ آسیا و اقیانوسیه به شمار می رود.