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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

تبادل یافته های علمی مواد غذایی پروبیوتیکی بین کشورهای آسیایی

تبادل یافته های علمی مواد غذایی پروبیوتیکی بین کشورهای آسیایی

سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها برای تبادل یافته های علمی پروبیوتیکی بین کشورهای آسیایی در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها با همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP) ۱۶ و ۱۷ آذر ماه (۶ و ۷ دسامبر ۲۰۱۶) در مشهد برگزار می شود.

 اولین و دومین دوره از برگزاری این کارگاه در دانشگاه لینکلن نیوزلند و دانشگاه جینان چین بوده است.

پیش بینی شده در این کارگاه، دکتر ملک الطاف حسین از دانشگاه لینکلن و مدیر اجرایی انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP) و پروفسور کنت یویانگ از اساتید دانشگاه جینان و از اعضای هیات مدیره این انستیتو  سخنرانی داشته باشند.

 این رویداد علمی بین المللی گامی مهم در تبادل تجربیات و یافته های علمی، هم افزایی علمی و افزایش ارتباط میان پژوهشگران، متخصصان، صنعتگران و بازرگانان در زمینه پروبیوتیک ها در سطح قاره بزرگ آسیا و اقیانوسیه به شمار می رود. 

کد مطلب 3685578

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