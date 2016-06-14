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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

با مساعدت مدیرکل راه و شهرسازی استان انجام شد؛

تخصیص زمین برای ساخت بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی در خوزستان

تخصیص زمین برای ساخت بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی در خوزستان

اهواز ـ مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از تخصیص زمین جهت ساخت بیمارستان دو هزار تختخوابی در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان، منوچهر رحمانی اظهار کرد: پس از وصول تقاضای دانشگاه علوم پزشکی در خصوص اختصاص زمین جهت احداث بیمارستان دو هزار تختخوابی در هفته گذشته بلافاصله جلسات کارشناسی با حضور مدیران این دانشگاه برگزار و مکان های مناسب جهت اداث این بیمارستان مشخص شد.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه جاری کمیته ای متشکل از مدیران و کارشناسان املاک و حقوقی و نقشه برداران این اداره کل در مکان های مشخص شده حاضر شده و کلیه موارد و مشخصات فنی مورد نظر را بررسی و بهترین و مناسب ترین مکان را تعیین کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان اظهار کرد: پس از طی مراحل کارشناسی سه روزه یکی از بهترین مناطق که دارای مقدار مساحت معین شده و راههای دسترسی و تاسیسات مناسب بوده در منطقه فولی آباد واقع در جاده کمربندی اهواز- اندیمشک انتخاب و به این امر اختصاص یافت.

وی افزود: در نهایت صورتجلسه تخصیص این مکان ۲۳ خرداد ماه جاری به امضای سرپرست استانداری خوزستان و رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بنده به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان به امضا رسید.

رحمانی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی استان حسب مقررات و قوانین واگذاری زمین ظرف مدت زمان دو ماه عملیات اجرایی و انعقاد قرارداد را با اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: حسب این صورتجلسه مسئولان درمانی استان می بایست ظرف مدت ۶ ماه نسبت به شروع عملیات اجرایی و احداث بیمارستان اقدام کنند.

کد مطلب 3685581

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