نمی توانیم از اساسنامه سازمان فرهنگی شهرداری کم یا زیاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی با بیان اینکه بیش از یک سال است که تفکیک ماموریت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در دستور کار شورای عالی فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران قرار دارد، گفت: هرگونه فعالیت فرهنگی که به انقلاب، ارزش های انقلابی، ارکان اصلی نظام و مسائل ملی و کلان کشوری و مذهبی بر می گردد توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و هرگونه ماموریت درحوزه آموزش های شهروندی است توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.

امانی در تشریح تفکیک فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سازمان فرهنگی و هنری و معاونت فرهنگی و اجتماعی ادامه دارد: دغدغه ای که دوستان دارند، به درستی است اما تفکیک این موارد در شهرداری به صورت مطلق امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه در راستای این تفکیک ها دو سال قبل تصویب شد که همه واحدهای شهرداری هر کدام در سال گذشته، ۳ درصد و امسال نیز ۲ درصد صرف فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کنند، خاطر نشان کرد: بسیاری از حوزه های شهرداری همچون خدمات شهری سازمان هایی دارند که برای انجام ماموریت ها مجبور به انجام کار فرهنگی و اجتماعی هستند. به طور مثال چگونه می خواهیم ماموریت های فرهنگی را از سازمان پسماند بگیریم در حالی که این سازمان بهتر از همه می تواند در زمینه فرهنگ سازی کار کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز سازمان حمل و نقل و معاونت حمل و نقل بهتر از همه سازمان ها می تواند برنامه های اجتماعی و فرهنگی را طراحی و اجرا کند، اظهار کرد: چگونه می خواهیم این ماموریت ها را از این سازمان ها بگیریم و بدهیم به سازمان فرهنگی و هنری در حالی که تفکیک کار فرهنگی و اجتماعی امکان پذیر نیست.

امانی خاطرنشان کرد: یک اساسنامه مصوب داریم در سازمان فرهنگی و هنری که نمی توانیم یک کلمه به آن اضافه یا یک کلمه از آن کم کنیم. آنچه در یک سال گذشته در دستور کار است این است که بنا بر این گذاشته شده که اساسنامه سازمان بر مبنای کار فرهنگی و اجتماعی و هنری شهر تهران باشد.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران همچنین به واگذاری اداره اماکن فرهنگی شهر تهران به سازمان فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: در راستای این تفکیک سازی ها بیش از ۲۸۰ اماکن فرهنگی و کتابخانه تحویل سازمان فرهنگی و هنری شده است از آن جمله می توان به مجموعه باغ کتاب، تئاتر خاوران، موزه شهید بهشتی، موزه انتظامی اشاره کرد که البته هنوز این روند تکمیل نشده است.

امانی عنوان کرد: هر آنچه که به فرهنگ شهرنشینی، ترافیک و تفکیک پسماند مربوط می شود به معاونت اجتماعی و تمامی فعالیت های هنری و اداره اماکن به سازمان فرهنگی و هنری واگذار شده است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در این راستا قانون مصوب سال ۷۸ مجلس شورای اسلامی را در صحن شورای شهر قرائت کرد و گفت: بر اساس بند ۲ این قانون تمرکز فعالیت های فرهنگی و هنری و هزینه ها می بایست در سازمان فرهنگی و هنری انجام شود و شهرداری موظف است کلیه مراکز با ماهیت فرهنگی و هنری و ورزشی را طی یک ماه پس از این قانون به سازمان فرهنگی واگذار کند.

وی با بیان اینکه در تبصره ۳ این قانون نیز آمده است که شهرداری مکلف است کلیه مراکزی که به عنوان مراکز فرهنگی تاسیس کرده را به حالت اولیه درآورده و به سازمان فرهنگی و هنری واگذار کند، ادامه داد: بر اساس این اساسنامه تفکیک سازی ها گفته شده است. گفته های امروز برخی اعضای شورا جای تعجب دارد. زیرا این مراکز را به دشمنان که تحویل نداده ایم.

امانی با تاکید بر اینکه این مراکز را به سازمانی زیر مجموعه شهرداری می دهیم که بر اساس اساسنامه همه اموال آن متعلق به شهرداری است، افزود: کجا خلاف قانون انجام شده است؟ اگر اساسنامه و قانون جدید تصویب شود همان را انجام می دهیم. در این خصوص باید بگویم یک کسی به ما اجازه دهد این قانون را رعایت نکنیم.