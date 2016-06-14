رحمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جذب لوسیانو ادینیو و عملکرد تراکتورسازی در فصل نقل و انتقالات، گفت: تمام سعی ما این است که با هماهنگی باشگاه، بازیکنان موردنظر را جذب کنیم. رقابت تیم‌ها در نقل و انتقالات هم زیاد است و می‌دانیم که جذب بازیکنان جدید کار راحتی نیست. در مجموع تا الان بازیکنانی که جذب کرده‌ایم، بد نبوده است.

وی افزود: فکر می‌کنم با توجه به شرایط موجود می‌توانیم حداقل دو بازیکن دیگر بگیریم ولی شرایط نقل و انتقالات پیچیده است.

مربی تراکتورسازی درباره مذاکره این باشگاه با محمد نوری و آندرانیک تیموریان هم تصریح کرد: همانطور که گفتم باشگاه دو، سه بازیکن دیگر مدنظر دارد ولی اجازه بدهید فعلا روی اسامی صحبت نکنیم.

رضایی با بیان اینکه امیر قلعه نویی ظرف این هفته به ایران بر می‌گردد، درباره اردوی پیش از فصل تراکتورسازی هم گفت: سال گذشته قصد داشتیم اردویی را در ترکیه برپا کنیم که شرایط فراهم نشد. امسال به احتمال زیاد اردوی خود را در این کشور تشکیل می‌دهیم تا بازیکنان به مرز آمادگی برسند.

وی در پایان درباره وضعیت آلویس نانگ مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی هم گفت: نانگ اواخر فصل گذشته بود که اعلام کرد شرایط ماندن در ایران را ندارد و به فوتبالش در ایران ادامه نخواهد داد.