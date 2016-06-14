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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان:

۴۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان سیستم سرمایشی ندارد

۴۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان سیستم سرمایشی ندارد

اصفهان – معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: به دلیل فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در راستای عدم تحقق تعهدات دولت درحال حاضر ۴۰درصد ناوگان اتوبوسرانی به سیستم سرمایشی تجهیز نیست.

سید محمد کاظمی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی وسایل سرمایشی در اتوبوس‌های شهر اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که با انعقاد قراردادی با پیمانکار مقرر شده است که سیستم سرمایشی ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان تا پایان خرداد به صورت کامل راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه هزینه راه‌اندازی سیستم سرمایشی در اتوبوس‌های شهری بسیار بالاست، ابراز داشت: ما در این زمینه با کمبود اعتبار روبرو هستیم.

معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه راه‌اندازی سیستم سرمایشی در خطوط طولانی در اولویت بوده است، افزود: در این راستا اتوبوس‌های خطوط ۹۴، ۳۴ و ۱۶ تاکنون به این سیستم تجهیز شده‌اند.

وی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان در راستای عدم تحقق تعهدات دولت در حال حاضر ۴۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به سیستم سرمایشی تجهیز نشده‌ و برای تجهیز این ناوگان دیگر نیازمند اعتبار زیادی هستیم.

کد مطلب 3685589

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