به گزارش خبرگزاری مهر مسعود سلطانی‌فر، در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو، در ارتباط با لایحه جامع گردشگری اظهار کرد: در افق چشم انداز بیست ساله پیش‌بینی شده که تعداد گردشگران خارجی در ایران به بیست میلیون نفر در سال برسند و درآمد کشور از این راه به ۲۵ الی ۳۰ میلیارد دلارافزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه لازمه این موضوع ایجاد زیرساخت‌های مختلفی در کشور همچون تسهیل صدور ویزا، ایجاد اماکن اقامتی مناسب و دفاتر جذب گردشگری، توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، فرودگاه‌ها و... است ادامه داد: در ده سال اول سند چشم انداز بیست ساله با توجه به مشکلات مدیریتی و موضوع تحریم‌ها نتوانستیم در بخش‌های مختلف به اهداف کیفی مان در این زمینه دست پیدا کنیم چنانکه در دهه اول چشم انداز بیست ساله می بایست تعدادی گردشگران خارجی در ایران به نه میلیون نفر در سال می‌رسید ولی در حال حاضر رقمی حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از برنامه چشم انداز در این ارتباط عقب هستیم، افزود:‌برای جبران این موضوع نرخ رشد در گردشگری را باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا این کمبود جبران شود. در طی سه سال فعالیت دولت یازدهم و رویکرد آن جهت گسترش تعامل با کشورهای مختلف، این موضوع برروی گردشگری خارجی کشور نیز تاثیرگذار بوده و درحالی که در سال ۹۳ و ۹۲ میانگین رشد گردشگری در دنیا ۴/۶، در آسیا ۵ درصد و در اروپا ۳ درصد بوده است، این رشد در کشور ایران به ۱۲ درصد رسیده است.

سلطانی‌فر با بیان اینکه اگر در ده سال آینده با رشد هشت درصد یا حتی ده الی ۱۲ درصد در این زمینه حرکت کنیم می‌توانیم در افق چشم انداز بیست ساله تعداد گردشگران خارجی در کشور را به حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیون گردشگرافزایش دهیم، تصریح کرد: بعد از برجام شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خارجی و شرکت‌های مختلف داخلی در ارتباط با توریسم ایران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در حالی که در دیگر بخش‌های کشور رکود حاکم بوده ما در بخش گردشگری شاهد رونق بوده ایم و استناد این موضوع آمارهایی است که در این زمینه منتشر شده است، افزود: در حال حاضر برای ساخت بیش از ۸۰۰ هتل یک تا پنج ستاره و هتل آپارتمان توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌هایی در حال صورت گرفتن است و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از ده تا ۹۰ درصد بوده است.

سلطانی‌فر با بیان اینکه دو توافقنامه عملیاتی برای ساخت چندین هتل پنج ستاره با بخش خصوصی آلمان و ترکیه به امضا رسانده ایم، خاطر نشان کرد: قرار است ترک‌ها ده هتل پنج ستاره و آلمانی ها ظرف هفت سال ده هتل پنج ستاره در ایران احداث کنند. آن‌ها در این راستا به دقت بازارگردشگری ایران را مورد مطالعه قرار دادند و بعد از چندین بار رفت و آمد به ایران فهمیده اند بخش گردشگری ایران در آینده پررونق است.

وی هم‌چنین با بیان اینکه هفتصد پروژه دیگر در زمینه گردشگری در کشور در حال ساخت است، در مورد موضوع گردشگری داخلی نیز گفت: این گردشگری نیز رو به توسعه است و ما در این ارتباط دو موضوع ساماندهی مکان های گردشگری و زمان گردشگری را در نظر داریم. از حدود ۴۰ سال قبل مقاصد گردشگری در ایران به حدود ۷ استان از جمله استان‌های شمالی، اصفهان، شیراز، خراسان و... ختم می‌شد و ما اکنون با برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم تلاش داریم که مقاصد گردشگری جدیدی را به هموطنان ارائه کنیم چنانکه این مقاصد متنوع شود و از دیگر سو گردشگری داخلی ما محدود به یک دوره پرترافیک نشود.