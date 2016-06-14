بررسی نیازجامعه با داستان های مولوی درجلسات مثنوی خوانی حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حسن میلانی سه شنبه گفت: جلسات هفتگی مثنوی خوانی که به همت واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان تشکیل می شود، توسط استاد مهرنگ برای علاقمندان ارائه می گردد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این جلسات با اسقبال بسیار خوبی از طرف علاقمندان به مثنوی و مولوی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: در جلسات فوق داستان مثنوی به صورت گزینشی توسط استاد مهرنگ ارائه می شود.

میلانی تصریح کرد: در این جلسات داستان هایی که نیاز جامعه کنونی ماست برای افراد حاضر در جلسه تشریح می شود.

وی با تاکید بر اینکه سعی می شود با نگرش جدیدی پیام مولوی را بعد از ۸ قرن به مخاطب ارائه نماییم، گفت: سلسله جلسات مثنوی خوانی با هدف توجه به مثنوی و بهره گیری از تمثیلات آن برای ارائۀ مفاهیم تعلیمی و معرفتی در روزگارمعاصر، توسعه فعالیت های فرهنگی و ادبی، آشنا کردن عموم علاقمندان با مباحث کاربردی کتاب ارزشمند مثنوی معنوی مولانا، ارتقای دانش و بینش شرکت کنندگان و آشنا نمودن با فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین برگزار می شود.

میلانی افزود: در این جلسات پس از قرائت اشعار به بررسی و تفسیر آن پرداخته می شود، اینکار به صورت گروهی و بر مبنای خرد جمعی انجام می‌گیرد و افراد حاضر در جلسه نظریات خود را در مورد اشعار و مطالب مورد بحث ارائه می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: این جلسات که با استقبال علاقه مندان روبرو شده است، روز های یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزار می گردد؛ عموم علاقمندان می‌توانند جهت حضور در این سلسله نشست‌ها، روزهای یکشنبه به حوزه هنری استان مراجعه نمایند.