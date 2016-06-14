پیروزی مقابل بلژیک به مردم ثابت کرد درباره ما اشتباه فکر می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایتالیا موفق شد دوشنبه شب با نتیجه دو بر صفر از سد بلژیک بگذرد.

«دانیله د روسی» در این خصوص گفت: این پیروزی نشان داد که ما تیم خوبی هستیم. پیش از این، مردم در خصوص تیم های زیادی صحبت می کردند و ما را دست کم می گرفتند. اما اکنون در این خصوص کمتر صحبت خواهد شد.

وی افزود: اینکه شما همیشه آغاز خوبی داشته باشید و مردم را غافلگیر کنید خیلی خوب سات. ما مقابل تیم باکیفیتی بازی کردیم. تیم ما در بازی با بلژیک سخت کار کرد و خیلی سازماندهی شده بود.

د روسی در ارتباط با بازی بعدی ایتالیا مقابل سوئد گفت: ما برای این تیم احترام قائلیم. تمرکز کافی برای رویارویی با این تیم داریم به ویژه زلاتان ابراهیموویچ.