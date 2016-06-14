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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

هافبک تیم ملی فوتبال ایتالیا:

پیروزی مقابل بلژیک به مردم ثابت کرد درباره ما اشتباه فکر می کردند

پیروزی مقابل بلژیک به مردم ثابت کرد درباره ما اشتباه فکر می کردند

«دانیله د روسی» پس از پیروزی تیمش در نخستین دیدار رقابتهای یورو ۲۰۱۶ گفت به مردم ثابت شد که در مورد آنها اشتباه فکر می کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایتالیا موفق شد دوشنبه شب با نتیجه دو بر صفر از سد بلژیک بگذرد.

«دانیله د روسی» در این خصوص گفت: این پیروزی نشان داد که ما تیم خوبی هستیم. پیش از این، مردم در خصوص تیم های زیادی صحبت می کردند و ما را دست کم می گرفتند. اما اکنون در این خصوص کمتر صحبت خواهد شد.

وی افزود: اینکه شما همیشه آغاز خوبی داشته باشید و مردم را غافلگیر کنید خیلی خوب سات. ما مقابل تیم باکیفیتی بازی کردیم. تیم ما در بازی با بلژیک سخت کار کرد و خیلی سازماندهی شده بود.

د روسی در ارتباط با بازی بعدی ایتالیا مقابل سوئد گفت: ما برای این تیم احترام قائلیم. تمرکز کافی برای رویارویی با این تیم داریم به ویژه زلاتان ابراهیموویچ.

کد مطلب 3685599

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