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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

مرمت پل کله و چهار برج در شهرستان لنجان به زودی انجام می‌گیرد

مرمت پل کله و چهار برج در شهرستان لنجان به زودی انجام می‌گیرد

اصفهان - مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بزودی مرمت پل کله و چهار برج در شهرستان لنجان انجام می‌گیرد و در اولویت برنامه‌های میراث فرهنگی قرار گرفته است.

فریدون الهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مرمت بناهای تاریخی شهرستان لنجان، اظهار داشت: آثار تاریخی شهرستان لنجان به موقع پایش می شود و امروز ما مشکل اساسی برای مرمت این آثار در شهرستان نداریم، با این وصف مرمت پل تاریخی «کله» در دستور اداره کل قرار گرفته است، لذا مرمت این پل تاریخی در راستای تشکیل کمیته پایش پل های تاریخی زاینده رود به زودی آغاز می‌شود.

وی به طرح‌های جامع گردشگری شهرستان لنجان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به لزوم بازنگری در طرح جامع گردشگری استان، در راستای توسعه بهینه گردشگری در اصفهان، این طرح که چند سال قبل تهیه شده مورد بازنگری قرار گرفته که در این راستا طرح‌های جامع گردشگری شهرهای لنجان می‌تواند مکمل مناسبی برای بازنگری در طرح جامع استان اصفهان به ویژه در این شهرستان به شمار رود.

الهیاری اعلام کرد: مرمت بنای «چهار برج» شهر باغبادران، مرمت پل کله، همچنین حمایت طرح‌های گردشگری در شهرهای باغبادران، بامشاد، چرمهین و سده لنجان در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

وی بیان داشت: طرح برگزاری همایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و معرفی فرصت های گردشگری شهرستان لنجان مورد تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 3685601

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