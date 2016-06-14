مشارکت بیش از ۲۰۰ کتابفروشی در طرح تابستانه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، تاکنون، استان‌های تهران با ۴۸ کتابفروشی، اصفهان با ۳۴ کتابفروشی و فارس با ۲۳ کتابفروشی بیشترین مشارکت در طرح «تابستانه کتاب» را داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: موسسه خانه كتاب به منظور رونق بخشیدن به بازار كتاب و ترویج كتابخوانی، همزمان با آغاز تابستان، تسهیلاتی را در قالب یارانه خرید كتاب از طریق كتابفروشی‌های سراسر كشور، مستقیماً به خریداران كتاب پرداخت می‌كند.

در طرح «تابستانه كتاب» كتابفروشی‌هایی كه شرایط لازم را دارا باشند، پس از ثبت نام در سایت خانه كتاب (ketab.ir) و تایید، می‌توانند كتاب‌هایی را كه با شرایط تعیین شده در این طرح مطابقت داشته باشند، با ۲۰ درصد تخفیف به خریداران بفروشند.

در طرح «تابستانه كتاب» كتاب‌های عمومی از ۲۰ درصد تخفیف و كتاب‌های كودك و نوجوان از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند. این طرح در بازه زمانی یك ماهه از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد سال جاری در كتابفروشی‌های عضو این طرح اجرا می‌شود.