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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

با حضور پرشکوه مردم؛

«عباس دانشگر»بردوش مردم سمنان/ شهید مدافع حرم تشییع شد

«عباس دانشگر»بردوش مردم سمنان/ شهید مدافع حرم تشییع شد

سمنان - شهید عباس دانشگر که در دفاع از حرم شیریف حضرت زینب(س) به دست تکفیری ها شهد شیرین شهادت را چشید، بر دوش مردم سمنان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر پاک عباس دانشگر صبح سه شنبه با حضور مسئولان، خانواده معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شهرستان سمنان از مسیر میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی (ره) و میدان کشاورز به سمت امامزاده اشرف این شهر و با قرائت نماز تدفین به امامت آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

امروز مردم سمنان شاهد آئین تشییع جنازه جوان ۲۳ساله ای بودند که درس و دانشگاه را رها کرد و در آستانه ازدواج، عهد و پیمان با خدایی بست که از او عشق طلب می کرد و برای اسلام و مسلمانان، همیشه پیروزی. جوانی که حتی در نامه هایش به همسر، از عشق آن دنیا سخن می گوید و جاودانگی، آن هم زمانی که خدایی شد و به آرزویش رسید.

عباس به آرزویش رسید

عباس امروز رفت و برایمان داغی برجای گذاشت و در این بین پدرش شاید استوارترین مردم دیار قومس است، کسی که می گوید از شهادت فرزندم مطمئن بودم و به آن یقین داشتم.

علی دانشگر همچنین می افزاید: خودم را برای این واقعه آماده کرده بودم و آخرین باری که به دیدارم آمده بود وقتی وارد اتاق شد ناخود آگاه یاد شهادتش افتادم اینقدر برایم همه چیز روشن بود چرا که عباس معنوی شده بود.

وی با اشاره به اینکه عباس نوروز گذشته آئین نامزدی اش را برگزار کرده بود، می گوید: شهادتش برایم افتخار است چرا که هر کسی از این وضعیت به راحتی نمی گذرد.

در این بین باید غبطه خورد به عظمت پدری که وقتی از شهادت فرزندش سخن می گوید حتی خم به ابروانش نمی آورد این را آنهایی می گویند که شب قبل نیز به آئین وداع با عباس دانشگر رفته بودند و چه کسی است که امروز بداند در دل این مرد بزرگ چه می گذرد؟

سمنانی ها آئین ختم عباس دانشگر را امروز سه شنبه پس از افطار، در مسجد الزاهرا(س) برگزار می کنند و مراسم سوم این شهید بزرگوار نیز در روز پنج شنبه به میزبانی همین مسجد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3685605

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    نظرات

    • علیرضا ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
      0 0
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      عباس جان شهادتت مبارک
    • رضا ۰۴:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
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      من۳سال پیش چند بار این شهید عزیز رو دیدم, بسیار مودب و مهربان و متواضع بود و دوست داشتم ساعتها پیشش بمونم... عباس عزیز ما رو هم شفاعت کن آقا.

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