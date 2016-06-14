به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید موسی موسوی قائم مقام دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب دوشنبه ۲۴ خرداد ماه در دیدار با هیئتی از شیوخ اهل سنت الانبار عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون با فتنه‌های بسیار زیادی چه در داخل و چه در خارج مواجه بوده است، اما پیروزی در برابر این فتنه‌ها را مرهون همبستگی میان شیعه و اهل سنت در داخل کشور بوده است.

وی افزود: ما امروز وقتی با خبر می‌شویم که در سنگر مقاومت عراق در برابر کفر جهانی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، شیعه و سنی در کنار هم در برابر این دشمنان مبارزه می کنند، بسیار امیدوار به پیروزی بزرگ ملت عراق می‌شویم.

قائم مقام دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: زمانی که با شیطنت صدام جنگ میان عراق و ایران اتفاق افتاد همواره توصیه امام راحل این بود که حساب مردم عراق با حکومت بعثی صدام جداست.

وی افزود: هنگامی‌که در مقطعی به واسطه ظلم صدام تعدادی از شیعیان جنوب عراق به ایران آواره شدند و همچنین در مقطعی با حمله صدام به کردستان عراق تعداد زیادی از برادران کرد سنی وارد ایران شدند، پذیرایی ایران از هر دو گروه به صورت یکسان بود و جمهوری اسلامی ایران با آغوش باز از شیعه و سنی عراق پذیرایی کرد.

حجت الاسلام موسوی در ادامه اظهار داشت: یکی از نعمت‌های بزرگ الهی بر بشریت به ویژه جامعه اسلامی وجود تشکل‌های قومی و قبیله‌ای است و به تعبیر قرآن از نعمت‌های الهی است که برکات زیادی بر جامعه بشری و مسلمانان دارد اما همواره دشمنان اسلام سعی داشته‌اند که قدرت شیوخ و شاکله قبیله‌ای و ساختار عشیره‌ای را از بین ببرند.

وی افزود: ما معتقدیم این شاکله قبیله‌ای و عشیره‌ای یک حجاب بزرگی در برابر فتنه و فساد است و حفظ این شاکله نمونه‌ای از وحدت و برادری است که اسلام ما را به آن توصیه کرده است.

قائم مقام دبیر کل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: بعد از اینکه طی سال‌های اخیر در جهان اسلام بیداری اسلامی آغاز شد، عمده تلاش دشمنان اسلام بر کند کردن حرکت این بیداری اسلامی با ایجاد تفرقه در میان شیعه و اهل سنت متمرکز شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: من معتقدم امروز فتنه بزرگی که دشمنان اسلام در عراق ایجاد کرده اند مجاهدین اهل سنتی که همراه حشد الشعبی و نیروهای عراقی در برابر دشمنان مقاومت می‌کنند در مقایسه با دیگر نیرو‌های عراقی چندین برابر اجر و پاداش دارند زیرا اینها علاوه بر اینکه در راه خدا جهاد می کنند فتنه دشمنان در زمینه اختلاف افکنی میان اهل سنت و تشیع را نیز خنثی می کنند، زیرا دشمنان همواره تلاش دارند این طور القاء کنند که درگیری‌های عراق درگیری میان شیعه و اهل سنت است.

وی با بیان اینکه داعش نه شیعه است و نه سنی بلکه بهترین تعبیری که می‌توان درباره آنها به کار برد، خوارج امروزی است، گفت: وقتی نیرو‌های اهل سنت در عرصه مبارزه علیه داعش حضور دارند تمام تلاش دشمن برای جلوه دادن درگیری میان شیعه و اهل سنت خنثی می شود زیرا حضور این نیرو‌های اهل سنت در صف مبارزه با داعش موجب می‌شود که دیگر دشمنان نتوانند مبارزه با داعش را درگیری میان شیعه و اهل سنت قلمداد کنند.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: دلیل اینکه امروز دشمنان اسلام تمام تمرکز خود را متوجه عراق کرده‌اند این است که عراق در جهان اسلام بسیار سرنوشت‌ساز است.

وی افزود: هدف فتنه‌ای که امروز در عراق است فقط عراق نیست بلکه هدف کل جهان اسلام است، بنابراین پیروزی ملت عراق در نبرد با دشمنان، پیروزی کل جهان اسلام است.

قائم مقام دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب گفت: تنها کشور و نظامی که صادقانه در برابر استکبار و دشمنان اسلام ایستاد و به مظلومین کمک کرد جمهوری اسلامی ایران بود و مطمئن باشید هر کمکی که بتواند به ملت عراق خواهد کرد.

حجت الاسلام موسوی در پایان ضمن تشکر از حضور شیوخ الانبار در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران حامی ملت عراق هستند و تا قدم آخر پیروزی ملت عراق آنها را تنها نخواهند گذاشت.

هیئت عراقی نیز ضمن تشکر و قدردانی از حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت عراق در برابر دشمنان، تأکید کردند: ایران تنها کشوری است که صادقانه در جهان به داد مظلومین می‌رسد و می‌بینیم که امروز ایران تنها کشوری است که از مقاومت فلسطین حمایت می‌کند اما در مقابل کشور‌های عربی هیچ حمایتی از مقاومت فلسطین نمی کنند.