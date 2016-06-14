۱۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی از البرز طی سال گذشته صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجیدموسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه ۲۱ تا ۲۷ خرداد ماه تحت عنوان هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است، اظهار کرد: بازدید از طرح ها و پروژه های سطح شهرستان های استان البرز به منظور بررسی و رفع مشکلات موجود روز گذشته به همراه استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه انجام شد.

وی با بیان اینکه در هفته جهادکشاورزی شاهد افتتاح ۱۸ پروژه تولیدی اشتغال زا و عمرانی در سطح استان البرز هستیم که با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد، افزود: این پروژه ها زمینه استغال ۳۶۲ نفر در استان را فراهم می کنند.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: این طرح ها عمدتا در زمینه آب و خاک، بسته بندی سبزیجات، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گوشت و گلخانه بوده است.

متوسط تولید محصولات باغی در البرز ۱۹.۵ تن در هکتار است

موسوی بیان کرد: در استان البرز ۷۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که از این میزان ۴۸ هزار هکتار مربوط به بخش زراعی و ۲۷ هزار هکتار به باغات است.

وی با بیان اینکه متوسط تولید محصولات زراعی در سطح کشور ۶.۲۲ تن در هکتار است در حالی که این آمار در استان البرز به ۳۱ تن در هکتار می رسد، افزود: در بخش تولید محصولات باغی متوسط کشوری ۶.۱ تن در هکتار و متوسط تولید در البرز ۱۹.۵ تن در هکتار برآورد شده است.

تولید ۱۱ درصد تخم مرغ کشور در البرز

موسوی با تاکید بر اینکه استان البرز در بخش تولید محصولاتی چون شلیل، هلو، گل لاله و توت فرنگی رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده است، گفت: در استان البرز سالانه ۷۳۳ هزار تن انواع محصولات دامی تولید می شود به گونه ای که در راستای تولید تخم مرغ با تولید ۹۵ هزار تن از این محصول ۱۱ درصد تولید تخم مرغ کشور در البرز انجام می شود.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: البرز از حیث تولید مرغ تخمگذار دومین، در بخش تولید شیرخام نهمین و در حوزه تولید شیر صنعتی پنجمین استان کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین واحد دامداری کشور با وجود بیش از ۱۲ هزار راس گاو در شهرستان نظرآباد واقع شده است، افزود: از ۱۲ برنامه ابلاغی سیاست های اقتصاد مقاومتی سه برنامه به بخش کشاورزی مربوط می شود به همین منظور جلسات مختلفی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در استان البرز تشکیل شده است.

۱۷۵ میلیون دلار ارزش صادرات محصولات کشاورزی البرز

موسوی تصریح کرد: دولت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقا توان تولید داخل تسهیلات خوبی را برای واحدهای تولیدی راکد، نیمه فعال و با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت در نظر گرفته که متقضیان برای دریافت تسهیلات می توانند به سایت مربوطه مراجعه کنند.

وی با اشاره به سفر رئیس بانک مرکزی ایران به استان البرز در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد، بیان کرد: بدین منظور مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان البرز دسته بندی شده تا به اطلاع رییس بانک مرکزی برسد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز با تاکید بر اینکه در بخش صادرات سال گذشته ۵ هزار و ۷۱۰ کانتینر یخچال دار به وزن ۱۶۸ هزار تن میوه، سیفی جات، قارچ، گل شاخه بریده و تخم مرع از استان البرز صادر شده است، گفت: ارزش این محصولات برابر ۱۷۵ میلیون دلار است که رقم قابل توجهی محسوب می شود از طرفی باید به این نکته اذعان داشت البرز ۳.۲ صادرات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

گندم مازاد بر نیاز کشاورزان البرزی خریداری می شود

موسوی گفت: در بخش دام و طیور میزان محصولات تولیدی استان البرز ۷۳۳ هزار تن است که از این میزان ۴۱۲ تن به تولید شیر مرتبط می شود.

وی تصریح کرد: برای کمک به بخش کشاورزی بیمه را به عنوان سیاست اصلی خود قلمداد کردیم و خوشبختانه در بحث تولیدات زراعی و باغی در شرایط مطلوبی قرار داریم به نحوی که در سال جاری به احتمال فراوان نیاز به واردات گندم احساس نمی شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ کمتر از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان البرزی خریداری شد در حالی که این مهم در سال گذشته به بیش از ۴۰ هزار تن رسید، افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی گندم های مازاد بر نیاز کشاورزان در سطح شهرستان های استان البرز خریداری می شود.

افزایش ۲ برابری کِشت کُلزا در البرز

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز با تاکید بر اینکه در بخش جو عملکرد خوبی را شاهد بوده و خوشبخاانه کشت کُلزا به دو برابر افزایش یافته است، بیان کرد: مبارزه بیولوژیک و تامین نهاده های مورد نیاز از جمله برنامه های بخش کشاورزی به شمار می آید.

موسوی با اشاره به اینکه در بخش باغبانی در نظر داریم اعتبارات مکانیزاسیون را در اختیار متقاضیان قرار دهیم، گفت: امسال برای خرید انواع ماشین های کشاورزی تسهیلاتی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

شناسایی ۳۴۲ هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی در البرز

وی خاطرنشان کرد: به سبب هماهنگی های صورت گرفته با بانک کشاورزی بنا داریم در راستای توسعه گلخانه ها تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم از این رو شرکت شهرک های کشاورزی به منظور تامین زمین برای بخش کشاورزی تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۸۶ مورد قلع و قمع بنا در اراضی کشاورزی در مساحت ۵۵۷ هکتار صورت گرفته است، افزود: ۴ هزار و ۸۱۵ مورد تغییر کاربری غیر مجاز به میزان ۳۴۲ هکتار شناسایی شده است.

مدیرکل جهادکشاورزی در پایان گفت: ۹ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی سال گذشته به بهره برداری رسید که با ۱۸۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری زمینه اشتغال ۱۷۷ نفر را فراهم کرده است.