آغاز توزیع سبد کالای ویژه مددجویان با همکاری خیرین در فریدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان؛ حسین کریمی از توزیع سبد کالا در این شهرستان خبر داد و گفت: کمیته امداد فریدن برنامه‌های مختلفی را برای استفاده و بهره‌ برداری بهتر از ماه مبارک رمضان در دست اجرا دارد که ثبت نام از حامیان در طرح اکرام ایتام، محسنین (حمایت ازفرزندان نیازمند غیر یتیم)، اطعام نیازمندان و طرح مفتاح‌الجنه از جمله برنامه‌های اجرایی این نهاد در ماه رمضان است.

وی افزود: می کوشیم تا پایان امسال تمام فرزندان نیازمند زیر پوشش این کمیته از حمایت های حامیان نیک اندیش بهره مند شوند.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) فریدن ضمن دعوت از افراد خیر و نیکوکار برای همراهی با این نهاد، بیان داشت: ایجاد پیوند میان خیران، مردم و نیازمندان از دیگر اهدافی است که در اجرای برنامه های وی‍‍‍ژه ماه مبارک رمضان دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: حامیان و خیرین نیکوکار علاوه بر کمک های ماهیانه در زمینه های دیگر همانند: کمک به ازدواج، تحصیل وتأمین هزینه های درمان بیماری فرزندان معنویشان یاریگر ایتام بوده اند.

کریمی با اشاره به سفره های اطعام که در شهرستان گسترده خواهد شد، تاکید کرد: علاوه بر توزیع سبد کالا، بیش از سه هزار و ۷۰۰ خانوار از سفره‌های اطعام بهره‌مند خواهند شد.