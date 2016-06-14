داوران دومین دوره جشنواره «گزارش یک نگرانی» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رضویان دبیر دومین جشنواره «گزارش یک نگرانی» درباره پرداختن به اهمیت آب در این جشنواره گفت: با توجه به اهمیت بالای موضوع آب در زندگی و نگرانی هایی که درباره آینده بحرانی آن وجود دارد و همچنین استقبال بالای مردمی از جشنواره فیلم و عکس «گزارش یک نگرانی» با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری تصمیم گرفته شد بزرگان عرصه سینمای ایران به داوری آثار بخش مسابقه بپردازند.

وی افزود: خوشبختانه با همراهی استادان سینما، توانستیم به ترکیبی ایده آل برای داوری جشنواره برسیم که این موضوع، حساسیت بالا و دغدغه همیشگی هنرمندان ما را نسبت به موضوع آب نشان می دهد.

رضویان با معرفی داوران این جشنواره اعلام کرد: داریوش فرهنگ، احمدرضا درویش، محمدحسین لطیفی، مهدی پاکدل و مجید رجبی معمار ۳۰ اثر انتخاب شده برای بخش فیلم را داوری می کنند و علیرضا زرین دست، ساعد نیک ذات و علی نیک رفتار به داوری ۷۰ اثر انتخاب شده در بخش عکس می پردازند.

وی در پایان عنوان کرد: برنامه ریزی ها برای برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان، گالری عکس و نمایش فیلم های برگزیده در حال انجام است.

پیش از این هیات انتخاب بخش فیلم متشکل از ناصر کریمان، محمدصادق مرکبی، احسان کاوه، جواد مزدآبادی و وحید ضرابی نسب و هیات انتخاب بخش عکس شامل امیر عبدالحسینی، مهدی دلخواسته و آرش صادقی آثار منتخب را در بخش مسابقه برگزیده بودند.

دومین جشنواره «گزارش یک نگرانی» توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران و حمایت شرکت آسان پرداخت برگزار می شود.