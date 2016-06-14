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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

داوران دومین دوره جشنواره «گزارش یک نگرانی» معرفی شدند

داوران دومین دوره جشنواره «گزارش یک نگرانی» معرفی شدند

داریوش فرهنگ، احمدرضا درویش، محمدحسین لطیفی، مهدی پاکدل و مجید رجبی‌ آثار بخش فیلم جشنواره «گزارش یک نگرانی» و علیرضا زرین دست، ساعد نیک ذات و علی نیک رفتار آثار بخش عکس را داوری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رضویان دبیر دومین جشنواره «گزارش یک نگرانی» درباره پرداختن به اهمیت آب در این جشنواره گفت: با توجه به اهمیت بالای موضوع آب در زندگی و نگرانی هایی که درباره آینده بحرانی آن وجود دارد و همچنین استقبال بالای مردمی از جشنواره فیلم و عکس «گزارش یک نگرانی» با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری تصمیم گرفته شد بزرگان عرصه سینمای ایران به داوری آثار بخش مسابقه بپردازند.

وی افزود: خوشبختانه با همراهی استادان سینما، توانستیم به ترکیبی ایده آل برای داوری جشنواره برسیم که این موضوع، حساسیت بالا و دغدغه همیشگی هنرمندان ما را نسبت به موضوع آب نشان می دهد.

رضویان با معرفی داوران این جشنواره اعلام کرد: داریوش فرهنگ، احمدرضا درویش، محمدحسین لطیفی، مهدی پاکدل و مجید رجبی معمار ۳۰ اثر انتخاب شده برای بخش فیلم را داوری می کنند و علیرضا زرین دست، ساعد نیک ذات و علی نیک رفتار به داوری ۷۰ اثر انتخاب شده در بخش عکس می پردازند.

وی در پایان عنوان کرد: برنامه ریزی ها برای برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان، گالری عکس و نمایش فیلم های برگزیده در حال انجام است.

پیش از این هیات انتخاب بخش فیلم متشکل از ناصر کریمان، محمدصادق مرکبی، احسان کاوه، جواد مزدآبادی و وحید ضرابی نسب و هیات انتخاب بخش عکس شامل امیر عبدالحسینی، مهدی دلخواسته و آرش صادقی آثار منتخب را در بخش مسابقه برگزیده بودند.

دومین جشنواره «گزارش یک نگرانی» توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران و حمایت شرکت آسان پرداخت برگزار می شود.

کد مطلب 3685622
عطیه موذن

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