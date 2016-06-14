به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه رمضانی «شهر باران» شبکه یک سیما، امشب ۲۵ خرداد همزمان با فرارسیدن نخستین سالگرد تشییع شهدای غواص در کشور با حضور خانواده شهدای غواص روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

همچنین این ویژه برنامه با رونمایی تلویزیونی از نخستین فیلم داستانی با موضوع شهدای غواص نیز همراه خواهد بود. فیلم داستانی «دایو» به کارگردانی حسین دارابی امشب در این برنامه برای نخستین بار پخش خواهد شد.

«شهر باران» که امشب سه شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ پخش خواهد شد با حضور خانواده نخستین شهید غواص شناسایی شده، شهید سیدجلال میری ورکی به بیان خاطراتی از زندگی و سیره این شهید می پردازد و همچنین در ادامه با حضور حسین دارابی با این کارگردان جوان گفتگو می کند.

فیلم داستانی «دایو» تهیه شده در باشگاه فیلم سوره حوزه هنری با بازی رابعه مدنی، امیر کربلایی زاده، حسین پورکریمی و علیرضا مظفری، روایتگر نحوه اسارت یکی از شهدای غواص است که در محاصره ای از نیروهای عراقی پس از اتفاقات تلخ و عجیب، به شهادت می رسد.

«شهر باران» از تولیدات گروه معارف شبکه اول سیماست که هر شب ساعت ۱۹:۳۰ با اجرای پدرام کریمی و به تهیه‌کنندگی احسان ارغوانی روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.