  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

فیلم/ خانواده شهدای غواص به مهمانی «شهر باران» می‌روند

فیلم/ خانواده شهدای غواص به مهمانی «شهر باران» می‌روند

ویژه برنامه رمضانی «شهر باران» امشب ۲۵ خرداد میزبان خانواده شهدای غواص می شود.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه رمضانی «شهر باران» شبکه یک سیما، امشب ۲۵ خرداد همزمان با فرارسیدن نخستین سالگرد تشییع شهدای غواص در کشور با حضور خانواده شهدای غواص روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

همچنین این ویژه برنامه با رونمایی تلویزیونی از نخستین فیلم داستانی با موضوع شهدای غواص نیز همراه خواهد بود. فیلم داستانی «دایو» به کارگردانی حسین دارابی امشب در این برنامه برای نخستین بار پخش خواهد شد.

«شهر باران» که امشب سه شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ پخش خواهد شد با حضور خانواده نخستین شهید غواص شناسایی شده، شهید سیدجلال میری ورکی به بیان خاطراتی از زندگی و سیره این شهید می پردازد و همچنین در ادامه با حضور حسین دارابی با این کارگردان جوان گفتگو می کند.

فیلم داستانی «دایو» تهیه شده در باشگاه فیلم سوره حوزه هنری با بازی رابعه مدنی، امیر کربلایی زاده، حسین پورکریمی و علیرضا مظفری، روایتگر نحوه اسارت یکی از شهدای غواص است که در محاصره ای از نیروهای عراقی پس از اتفاقات تلخ و عجیب، به شهادت می رسد.

«شهر باران» از تولیدات گروه معارف شبکه اول سیماست که هر شب ساعت ۱۹:۳۰ با اجرای پدرام کریمی و به تهیه‌کنندگی احسان ارغوانی روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

کد مطلب 3685623
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها