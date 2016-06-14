اجلاسیه نهایی نظریه «فضای حیات طیبه: شهر آرمانی اسلام»

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه نهایی طرحنامه نظریه «فضای حیات طیبه: شهر آرمانی اسلام (مبانی، ارکان، اسوه ها، صفات، جلوه ها و تجلّیات)» به همت معاونت پژوهشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار می گردد.

در این نشست علمی که دکتر محمد نقی زاده به عنوان ارائه دهنده نظریه سخنرانی خواهد داشت؛ دکتر محمدرضا بمانیان، مصطفی بهزادفر، علی اکبر تقوایی و دکتر پروین پرتویی به عنوان اعضای شورای داوران و دکتر حسین سلطان زاده، هاشم داداش پور و سید عبدالهادی دانش پور به عنوان ناقدان بحث حضور دارند.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست علمی می توانند چهارشنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۸ به سالن علامه حلی، ساختمان علوم انسانی واحد علوم تحقیقات مراجعه نمایند.