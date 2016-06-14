برپایی سفره های آسمانی در روستاهای محروم استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان، قنبر موسی نژاد در جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان با شهرداری، شورای شهر و مرکز بزرگ اسلامی که در سالن جلسات کمیته امداد برگزار شد، گفت: کمیته امداد در مناسبت های مختلف سال خدمات ویژه ای به محرومین و نیازمندان جامعه ارائه می دهد.

وی عنوان کرد: ماه رمضان فرصتی است برای خودسازی، ترویج سنت های حسنه الهی و خدمت به محرومین که در این راستا جا دارد از ظرفیت دستگاه های مختلف استان، مدیران، خیرین، ائمه جمعه و جماعات برای خدمت به محرومین بهره ببریم.

وی بیان کرد: شهرداری و شورای شهر از جمله نهادهایی هستند که با توجه به تفاهم نامه های منعقده با کمیته امداد، از ظرفیت خوبی برای کمک به محرومین برخوردارند که می توانند با ارائه خدمات خود به نیازمندان به عنوان الگو در جامعه اسلامی در ترویج فرهنگ حسنه نوع دوستی و حل مشکلات محرومین و فقرا تاثیر گذار باشند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با اشاره به اجرای طرح های اکرام ایتام، مفتاح الجنه و اطعام نیازمندان توسط این نهاد در ماه رمضان اظهار داشت : انتظار می رود مجموعه شهرداری و شورای شهر و روستا در تمامی شهرستان‌ها و روستاهای استان با حضور خود در کنار کمیته امداد در اجرای این طرح ها جهت حل مشکلات و کمک به ایتام و نیازمندان استان همکاری کنند.

موسی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه ۱۷۰۰ روستا در استان کردستان وجود دارد و نزدیک ۸۴ درصد از جمعیت روستاها جزء جمعیت محروم استان هستند، عنوان کرد: یکی از برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان در راستای خدمت به نیازمندان برپایی سفره های افطاری و اطعام نیازمندان در روستاهای محروم استان است که این امر همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخشدار یها و دهیاریها را می طلبد.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از ظرفیت های ماه مبارک رمضان جمع آوری زکات در روستاهای استان است که این امر با همکاری بخشداری‌ها، شورای اسلامی روستا ها و دهیاری‌ها انجام می شود و زکات جمع آوری شده در همان محل صرف امور و حل مشکلات و رفع نیازمندیهای همان روستا می شود .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان افزود: وجود تعداد ۵ هزار یتیم زیر ۱۵ سال، ۳ هزار بیمار صعب العلاج و ۲۶ هزار زن سرپرست خانوار نمونه ای از خانوده های تحت حمایت این نهاد هستند وبرای رفع مشکلات این مددجویان به همکاری سازمان‌ها و خیرین استان در کنار خدمات کمیته امداد نیازمندیم.

وی بیان کرد: با همکاری مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات در ترویج فرهنگ سنت حسنه انفاق و نیکوکاری و فریضه زکات، می توانیم در یاری رساندن هرچه بیشتر به قشر محروم جامعه تلاش کنیم.