«آس و پاس» هنوز سینمای سرگروه ندارد/ مذاکره ادامه دارد

عبدالله علیخانی تهیه کننده «آس و پاس» به کارگردانی آرش معیریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این فیلم سینمایی گفت: «آس و پاس» آماده نمایش است، اما ما هنوز نتوانستهایم با سرگروههای سینمایی قرارداد ببندیم.
به گفته وی، تاکنون با سه سرگروه سینمایی وارد مذاکره شدهاند و تا هفته آینده قرارداد این فیلم سینمایی بسته خواهد شد.
علیخانی در پایان صحبتهایش بیان کرد: ما دوست داشتیم «آس و پاس» را در عید فطر و یا اوایل تابستان به نمایش بگذاریم، اما به دلیل این که فیلمهای دیگر برای نمایش عمومی انتخاب شده بودند، جایی برای اکران «آس و پاس» نبود.
«آس و پاس» به کارگردانی آرش معیریان و به تهیهکنندگی عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش و با بازی محمد رضا شریفی نیا، بهاره رهنما، سحر قریشی، لیلا بلوکات، محمدرضا هدایتی، حسام نواب صفوی و مهران غفوریان یک کمدی – فانتزی است که رویارویی یک پسرک آس و پاس با شیخی عرب را بازگو میکند.
نظر شما