کشف مواد آتشفشانی در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر «کنجکاوی» ناسا در آخرین بررسی های خود از سطح سیاره مریخ موادی را کشف کرد که حاکی از انفجار آتشفشان در گذشته بر روی این سیاره دارد. نکته قابل توجه در مورد مواد بدست آمده، شباهت آنها با موادی است که در سطح زمین یافت می شوند.

این مواد بر روی کره زمین با دمای بالا و فشار پایین بر اثر انفجار آتشفان بر روی صخره ها شکل می گیرند که به نظریه plate tectonics (یعنی سطح زمین از چندین صفحه ی عظیم تشکیل شده که مرتبا در حرکت هستند و موجب زلزله و به وجود آمدن کوه ها و ... می شوند) بر می گردد اما بررسی ها نشان می دهد که چنین نظریه ای در مورد مریخ صدق نمی کند.

محققین ناسا معتقد هستند، این کشف جدید نشان از فعالیت های مرموز پیچیده در زیر سطح مریخ دارد و ممکن است لایه های درونی سیاره سرخ نسبت به آنچه که پیش از این تصور می شد، متفاوت باشد.

از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد کاوشگر «کنجکاوی» بر روی منطقه ای به شکل کوه با نام Gale Crater در حال تحقیق است و موفق به ثبت مواردی شده که نشان از سازگاری مریخ با محیط زندگی است.

نتیجه این رصد در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده است.