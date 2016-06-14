به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به دنبال خوداتکایی در تولید محصولات کلیدی است، تصریح کرد: بخشی از برنامه خوداتکایی به کاهش ضایعات مرتبط است.

وی افزود: سهم پیش‌بینی شده برای استان در کاهش ضایعات پنج هزار و ۲۰۰ تن است و انتظار می‌رود با اصلاح شیوه‌های تولید، شیوه‌های داشت و برداشت محصول بتوان به این مهم دست یافت.

رئیس جهاد کشاورزی استان با تأکید به اینکه این برنامه با قوت در خصوص محصولات کلیدی و استراتژیک کشاورزی اجرا می‌شود، ادامه داد: از جمله در تولید گندم، سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی، شیرخام، گوشت و ذرت نسبت به تحقق آن تأکید می‌شود.

سروی یکی دیگر از ضرورت‌های دست‌یابی به خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی را توجه به مکانیزاسیون تولیدات کشاورزی دانست و افزود: با توجه به گشایش‌های اعتباری در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نوسازی ناوگان کشاورزی استان به ویژه در تراکتور پیشرفت مطلوبی دارد.

وی متذکر شد: سمت‌وسوی پیش‌بینی شده برای ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌آلات نوین است و به ویژه در کاهش ضایعات مؤثر خواهد بود.

رئیس جهاد کشاورزی استان محور دیگر خوداتکایی را توسعه کشت گلخانه‌ای، روش‌های آبیاری و تکمیل شبکه‌های فرعی و زهکشی عنوان کرد و افزود: در سال جاری این مهم در ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا می‌شود.

سروی با تأکید به اینکه خوداتکایی به منزله قطع وابستگی به کشورهای خارجی است، متذکر شد: در واقع در خوداتکایی به دنبال این هستیم بتوانیم نیاز داخل را تأمین کرده و در صورتی که مانع‌تراشی از جمله تحریم حادث شود در تولید نیازمندی‌ها دچار مشکل نشویم.