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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل اعلام کرد:

برنامه‌ریزی برای کاهش پنج هزار تنی ضایعات کشاورزی در اردبیل

برنامه‌ریزی برای کاهش پنج هزار تنی ضایعات کشاورزی در اردبیل

اردبیل – رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای کاهش پنج هزار تنی ضایعات کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به دنبال خوداتکایی در تولید محصولات کلیدی است، تصریح کرد: بخشی از برنامه خوداتکایی به کاهش ضایعات مرتبط است.

وی افزود: سهم پیش‌بینی شده برای استان در کاهش ضایعات پنج هزار و ۲۰۰ تن است و انتظار می‌رود با اصلاح شیوه‌های تولید، شیوه‌های داشت و برداشت محصول بتوان به این مهم دست یافت.

رئیس جهاد کشاورزی استان با تأکید به اینکه این برنامه با قوت در خصوص محصولات کلیدی و استراتژیک کشاورزی اجرا می‌شود، ادامه داد: از جمله در تولید گندم، سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی، شیرخام، گوشت و ذرت نسبت به تحقق آن تأکید می‌شود.

سروی یکی دیگر از ضرورت‌های دست‌یابی به خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی را توجه به مکانیزاسیون تولیدات کشاورزی دانست و افزود: با توجه به گشایش‌های اعتباری در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نوسازی ناوگان کشاورزی استان به ویژه در تراکتور پیشرفت مطلوبی دارد.

وی متذکر شد: سمت‌وسوی پیش‌بینی شده برای ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌آلات نوین است و به ویژه در کاهش ضایعات مؤثر خواهد بود.

رئیس جهاد کشاورزی استان محور دیگر خوداتکایی را توسعه  کشت گلخانه‌ای، روش‌های آبیاری و تکمیل شبکه‌های فرعی و زهکشی عنوان کرد و افزود: در سال جاری این مهم در ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا می‌شود.

سروی با تأکید به اینکه خوداتکایی به منزله قطع وابستگی به کشورهای خارجی است، متذکر شد: در واقع در خوداتکایی به دنبال این هستیم بتوانیم نیاز داخل را تأمین کرده و در صورتی که مانع‌تراشی از جمله تحریم حادث شود در تولید نیازمندی‌ها دچار مشکل نشویم.

کد مطلب 3685632
محمد میرزایی ناطق

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