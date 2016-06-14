۷۰ برنامه متنوع و شاد تابستانه در ساری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح سه‌شنبه در نشست ستاد هماهنگی اوقات فراغت مرکز استان، اظهار کرد: برنامه تابستان شاد در قالب ستاد هماهنگی اوقات فراغت شهرستان ساری از ابتدای تیرماه شروع می‌شود.

وی بابیان اینکه برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلفی در تابستان شاد داریم، افزود: المپیاد ورزشی شهرستان هم در قالب این برنامه اجرا می‌شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی هراندازه برای کودکان، نوجوانان و جوانان کارکنیم بازهم نیاز به کار وجود دارد، گفت: با همه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم بازهم در حوزه اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه هستیم.

این مسئول بابیان اینکه جامعه شاد با ناهنجاری‌های کمتری مواجه است، تصریح کرد: برنامه تابستان شاد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مسائل اجتماعی باشد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه با استفاده از برخی ظرفیت‌های دستگاه‌ها می‌توان اوقات فراغت مناسبی برای قشر جوان و نوجوان رقم زد، ادامه داد: البته در این طرح، همه مردم، جامعه هدف ما هستند و برنامه‌های فراوان و متنوعی در قالب تابستان شاد طراحی‌شده که افزون بر ۷۰ برنامه است.

وی با اشاره به اینکه ارتقای سطح فرهنگ و آموزش عمومی، ترویج و توسعه هویت دینی، انقلابی و ملی، ایجاد کارآفرینی، افزایش بهره‌وری از امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی و ... از اهداف این برنامه است خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی اوقات فراغت با تشکیل ستاد برنامه‌ریزی، اتاق ایده پردازی را مدیریت کرده و گروه‌های هفتگانه را به‌منظور اجرای برنامه‌ها شکل داده است.

فرماندار ساری بابیان اینکه هنری، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی، ورزشی، گردشگری و مناسبت‌ها هفت کمیته این ستاد را شامل می‌شود، اظهار کرد: هر یک از کمیته‌ها برنامه‌های متنوعی دارد که با همکاری دستگاه‌های مختلف، اجرایی می‌شود.