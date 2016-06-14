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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

فرماندار ساری:

۷۰ برنامه متنوع و شاد تابستانه در ساری اجرا می شود

۷۰ برنامه متنوع و شاد تابستانه در ساری اجرا می شود

ساری - فرماندار ساری از اجرایی شدن بیش از ۷۰ برنامه در قالب طرح تابستان شاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح سه‌شنبه در نشست ستاد هماهنگی اوقات فراغت مرکز استان، اظهار کرد: برنامه تابستان شاد در قالب ستاد  هماهنگی اوقات فراغت شهرستان ساری از ابتدای تیرماه شروع می‌شود.

وی بابیان اینکه برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلفی در تابستان شاد داریم، افزود: المپیاد ورزشی شهرستان هم در قالب این برنامه اجرا می‌شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی هراندازه برای کودکان، نوجوانان و جوانان کارکنیم بازهم نیاز به کار وجود دارد، گفت: با همه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم بازهم در حوزه اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه هستیم.

این مسئول بابیان اینکه جامعه شاد با ناهنجاری‌های کمتری مواجه است، تصریح کرد: برنامه تابستان شاد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مسائل اجتماعی باشد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه با استفاده از برخی ظرفیت‌های دستگاه‌ها می‌توان اوقات فراغت مناسبی برای قشر جوان و نوجوان رقم زد، ادامه داد: البته در این طرح، همه مردم، جامعه هدف ما هستند و برنامه‌های فراوان و متنوعی در قالب تابستان شاد طراحی‌شده که افزون بر ۷۰ برنامه است.

وی با اشاره به اینکه ارتقای سطح فرهنگ و آموزش عمومی، ترویج و توسعه هویت دینی، انقلابی و ملی، ایجاد کارآفرینی، افزایش بهره‌وری از امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی و ... از اهداف این برنامه است خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی اوقات فراغت با تشکیل ستاد برنامه‌ریزی، اتاق ایده پردازی را مدیریت کرده و گروه‌های هفتگانه را به‌منظور اجرای برنامه‌ها شکل داده است.

فرماندار ساری بابیان اینکه هنری، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی، ورزشی، گردشگری و  مناسبت‌ها هفت کمیته این ستاد را شامل می‌شود، اظهار کرد: هر یک از کمیته‌ها برنامه‌های متنوعی دارد که با همکاری دستگاه‌های مختلف، اجرایی می‌شود.

کد مطلب 3685633

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