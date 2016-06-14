کمیسیون اجتماعی بررسی لایحه ساختار وزارت تعاون را دراولویت بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس و پس از ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت حوزه کاری خود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کار گفت: جمعی از نمایندگان این سوال را مطرح کرده‌اند که مطابق قانون ادغام وزارتخانه‌ها، دولت باید ظرف شش‌ماه لایحه ساختار و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را به مجلس بدهد.

وی افزود: این کار انجام نشده و الان نیز سه سال از عمر این دولت گذشته است؛ شما چرا ارائه نداده‌اید!؟

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال لاریجانی گفت: این لایحه را چندی پیش به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه داده‌ایم و آقایان عزیزی و مصری در جریان هستند و ۹۰ درصد کار نیز پیش رفته و حتی چند جلسه در دفتر من تا ساعت ۲ نیمه شب به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

پس از پاسخ وزیر کار، لاریجانی تاکید کرد: اگر این لایحه ارائه شده است، کمیسیون اجتماعی آن را در اولویت بگذارد.

رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و ساماندهی آنها همه اهتمام کنند، چون موضوع مهمی برای آینده کشور است و دولت نیز اگر پیشنهادی دارد، در قالب قانون برنامه ششم ارائه دهد.