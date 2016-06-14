به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم کلمبیا و مکزیک زمانیکه صعودشان به دور بعد مسجل شد، تغییراتی در ترکیب تیمشان دادند تا از خطر احتمالی مصدومیت ستاره هایشان جلوگیری کنند. اما «تاتا مارتینو» سرمربی تیم ملی فوتبال «آرژانتین» می گوید شماره ۱۰ بارسلونا در بازی مقابل بولیوی در شهر «سیاتل» به میدان خواهد رفت؛ اگرچه احتمالاً به عنوان بازیکن ذخیره وارد بازی می شود.

«مارتینو» گفت: «لئو» بازی خواهد کرد. این برنامه ای است که ما برای او در نظر گرفته ایم تا حالش بهتر شود. ما طبق برنامه پیش خواهیم رفت تا او بتواند از مراحل مقدماتی تا نهایی مسابقات را بازی کند.

«مسی» در بازی مقابل «پاناما» به میدان آمد و در ۱۹ دقیقه از بازی درخشان خود هت تریک کرد و به نظر می رسد که او بار دیگر از روی نیمکت فراخوانده شود.

او بازی نخست مقابل «شیلی» را به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر، از دست داد و در حال حاضر سرمربی آرژانتین با احتیاط رفتار می کند تا مطمئن شود مصدومیت «مسی» برطرف شده است.