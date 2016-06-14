پیکر سردار منصوری شهید مدافع حرم در نیشابور تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمع کثیری از مردم روزه‌دار نیشابور در خیابان امام خمینی(ره) از مسجد صاحب‌الزمان(عج) تا مسجد جامع، پیکر شهید علی منصوری،‌شهيد مدافع حرم را بر دستان خود تشییع کردند.

لبیک یا حسین(ع)، لبیک یا عباس(ع)، لبیک یا زینب(ع)، مرگ بر تکفیری، ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده، از جمله شعارهای مردم در اين مراسم باشكوه بود.

با شهادت سردار علی منصوری، تعداد شهدای تیپ ۲۱ زرهی امام رضا(ع) در دفاع از حرم حضرت زينب(س)، به پنج نفر رسید.

گفتنی است شهيد علی منصوری پنج‌شنبه گذشته در شهرک حمیره اطراف شهرک خان طومان در قطب شمالی سوریه و در نبرد با گروه‌های تکفيری به فيض شهادت نائل آمد.