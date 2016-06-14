بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ادارهکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی مجید درویشی با اشاره به تصویب طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد، عنوان داشت: به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد بشخودگی برخوردار می شوند.

درویشی ادامه داد: همچنین با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه خوش حسابی کارفرمایان از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا است، بیان داشت: خوش حسابی به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‌شود، گفت: نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین توسط واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

درویشی ادامه داد: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: این آئین نامه علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی می تواند مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.