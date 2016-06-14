تشکیل جلسه ویژه برای رسیدگی به سایت دفع زباله منطقه راسفند ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه امسال گزارشی با تیتر «۲۸ سال کابوس زندگی درکنار زباله/ شیرآبه ها آب راغیرقابل مصرف کردند «بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت.

به دنبال انتشار این گزارش، یکشنبه شب ۲۳ خردادماه جاری جلسه شورای اداری این شهرستان به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت شهروندان به ویژه بررسی نحوه دفع زباله های شهرستان در روستای راسفند به درخواست شبکه بهداشت و درمان و با حضور حجت الاسلام سید کمال موسوی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان ایذه، دکتر امین محمدپور مدیر شبکه بهداشت و درمان، کیانی معاون فرماندار، دکتر سلحشور رئیس شورای اسلامی شهرستان، مردانی رئیس مرکز بهداشت، بهرامی شهردار، سلطانی رئیس اداره محیط زیست و جمعی از مسئولین ادارات در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه برگزار شد.



در ابتدای این جلسه حجت الاسلام موسوی از اقدامات انجام شده در طرح تحول نظام سلامت در شهرستان تقدیر کرد و از ادارات و سازمانهای شهرستان درخواست کرد در فراهم کردن زمینی برای احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهرستان ایذه که اخیرا مجوز آن از وزیر بهداشت دریافت شده است، از تمام توان خود استفاده کنند.

احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی



در ادامه جلسه، محمدپور به پیگیری دستاوردهای سفر اخیر وزیر بهداشت به شهرستان ایذه اشاره کرد و گفت: احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی و تاسیس شاخه ای از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه و شبانه روزی کردن مرکز بهداشتی- درمانی روستای سوسن در دست اجرا بوده و لازم است ادارات و سازمانها با همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر کمک نمایند تا این دستاوردها هر چه سریعتر عملیاتی شوند.



وی در خصوص موضوع دفع زباله ها در روستای راسفند اظهار کرد: به رغم اینکه در بیمارستان شهدای شهرستان ایذه پسماندها با دستگاه امحای زباله ها، بی خطر شده و با کامیون شهرداری به مراکز دفع منتقل می شوند ولی باز هم باتوجه به دغدغه مردم منطقه راسفند، نیاز به رسیدگی به مسئله و بهسازی زیرساختهای سایت دفع زباله در این منطقه وجود دارد که در این راستا می توان با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان شهرداری، محیط زیست و بهداشت و درمان، برنامه بهسازی سایت دفع زباله راسفند را که شهرداری ایذه متولی آن می باشد، طراحی و اجرا کرد.



در پایان جلسه مسئولان ادارات آمادگی خود را در راستای نیل به اهداف مدنظر برای ارتقای سلامت مردم اعلام کرده و دیدگاه های خود را در مورد پسماندهای زباله، احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی و فعال نمودن بیمارستان۱۷ شهریور ارائه کردند.



همچنین در این جلسه مواردی از قبیل تعیین محل زمینی برای احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی با هماهنگی فرمانداری و خیران، بهسازی سایت دفع زباله راسفند توسط شهرداری، تشکیل کارگروه ویژه بررسی زیرساختهای بازیافت زباله در شهرستان ایذه با مشارکت کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، شهرداری و محیط زیست مطرح و به تصویب رسید.