به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با اشاره به مهلت شش ماهه جهت بهره مندی از دستورالعمل اعطای مشوق‌ها به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها ونواحی صنعتی اعلام کرد: در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحدهای صنعتی و صنفی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور مشوق‌هایی در خصوص بخشودگی جرائم دیرکرد بدهی های معوق در نظر گرفته شده است.

یزدانی اظهار داشت: واحدهای تولیدی که به بهره‌برداری رسیده اند و دارای پایان کار یا در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند و بدهی معوق نیز دارند، در صورت پرداخت ۵۰ درصد اصل بدهی، مشمول ۷۵ درصد بخشودگی جرائم دیرکرد خواهند شد و چنانچه ۱۰۰ درصد مبلغ اصل بدهی را پرداخت کنند تا ۹۰ درصد جرایم تأخیر بخشوده می‌شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت: این دستورالعمل ابلاغی سازمان به‌ منظور حمایت و رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه‌گذار، رونق تولید و اشتغالزایی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی اجرا می‌شود.

یزدانی تأکید کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تنها تا پایان شهریور می‌توانند از دستورالعمل اعطای مشوقات ویژه در جهت رونق بخش تولید و صنعت استفاده کنند.

وی ماموریت اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را توسعه صنایع کوچک و ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: در کل کشور ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که از این تعداد ۷۷۸ مورد در حال بهره برداری و واگذاری زمین هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: با هماهنگی های به عمل آمده همه ظرفیت های وزارتخانه جهت کمک به واحدها و طرح‌های مشمول طرح رونق بسیج شده اند به گونه ای که انواع ضمانت نامه شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش پرداخت، کسور وجه الضمان، گمرکی، اعتبار خرید جهت تأمین مواد اولیه و کالای پیش ساخته و ماشین آلات به عنوان ابزارهایی جهت تحقق اهداف در خدمت متقاضیان قرار گرفته است.

یزدانی در بخش دیگری از سخنانش آمار ثبت نام طرح‌های واحدهای متقاضی در سامانه بهین یاب تا صبح روز یکشنبه را ۱۰۲۴۲مورد اعلام کرد و گفت: این تعداد شامل ۸۲۱۴ واحد و۲۰۲۸طرح صنعتی است. وی خاطر نشان کرد: از میان طرح‌ها و واحدهای صنعتی ثبت نام شده ۹۴۹ طرح و واحد به بانک‌های عامل معرفی شده اند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار امیدواری‌کرد بانک‌های عامل با توجه به دستورالعمل اعطای مشوقات طی یک ماه مهلت دارند نسبت به پرداخت تسهیلات مورد نیازاین واحدها اقدام کنند. یزدانی خاطر نشان کرد: با این اوصاف می توان در کنار تقاضاهای مستمر سازمان و شرکت های استانی شاهد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بود.