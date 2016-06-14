مدیریت شهری به مر قانون درباره واگذاری ماموریت های فرهنگی عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تفکیک ماموریت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در شهرداری، در ادامه با با طرح این سوال که چرا مدیریت شهری به مر قانون در خصوص واگذاری امور فرهنگی، هنری و اجتماعی عمل نکرده است، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، باید تاکنون تمام فعالیت های معاونت اجتماعی شهرداری به سازمان فرهنگی و هنری واگذار می شد.

وی با اشاره به اینکه ماموریت ها و مباحث فرهنگی، هنری و اجتماعی میان دو مجموعه معاونت اجتماعی و سازمان فرهنگی و هنری تقسیم شده است، گفت: اشتراک در ماموریت ها مغایر با اعتقاد مدیریت شهری به جلوگیری از اقتصاد مقاومتی و تکرار موارد فعالیت هاست، با این حال طی سه سال گذشته نتوانستیم شهرداری را قانع کنیم که ماموریت های این دو مجموعه را به روشنی تفکیک کند.

وی ادامه داد: مخالفان این تفکیک به این موضوع استناد می کنند که مسائل اجتماعی رگه های فرهنگی دارد و مسائل فرهنگی نیز جدای از مسائل اجتماعی نیست، اما فراموش نکنیم که مدل وزارت ارشاد و گروه های تولیدی صدا و سیما پیش روی ما قرار دارد که حتی در مقوله هنر نیز تعریف عملیاتی ارائه و فاصله بین هنرهای مختلف را به رسمیت شناخته است.

شاکری با تاکید بر ضرورت تعریف عملیاتی مسائل فرهنگی و اجتماعی در دو مجموعه مذکور، اظهار کرد: از آنجا که سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران اساسنامه مستقل دارد و بر اساس آن عمل می کند، نیازی به تفکیک ماموریت نمی بیند. این در حالی است که این سازمان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب دارد و با این حال هنوز امکان تفکیک فعالیت های همسنخ و مشترک با معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری وجود ندارد.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه با ذکر مثالی به موازی کاری های سازمان فرهنگی هنری و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری پرداخت و گفت: اخیرا سازمان فرهنگی برنامه افطار و مراسم ویژه ماه رمضان را در ۳۰۰ مسجد در دستور کار قرار داده و این در حالی است که معاونت اجتماعی نیز برنامه مشابهی را در یکهزار مسجد اجرا می کند. سوال اینجاست که چنین فعالیت هایی کجای اساسنامه سازمان فرهنگی و هنری است؟ از سوی دیگر این سازمان در حد یک آموزشگاه خصوصی رایانه، زبان های خارجی، موسیقی و بازیگری تنزل پیدا کرده و این فعالیت ها را در حالی انجام می دهد که ارتباطی با اساسنامه آن و ماموریت های مدیریت شهری ندارد.

وی از اعضای شورای شهر تهران درخواست کرد با رای خود به این طرح، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر را یاری کنند تا تفکیک وظایف این دو مجموعه به صورت دقیق و منطقی تعیین تکلیف شود و هشدار داد: اگر این تفکیک ماموریت صورت نگیرد، نتیجه آن تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمانی است که ممکن است مانند برخی حمایت های شهرداری از سازمان های دیگر که عملا در انجام ماموریت ها با وجود بودجه مصوب توسط شورا، هرگونه که خودشان تصمیم بگیرند عمل می کنند.

شاکری با تاکید بر اینکه به عنوان رییس کمیته فرهنگی تقاضا دارد برای این دو مجموعه یک مدیریت واحد منصوب شود، یادآور شد: در حال حاضر به دلیل فقدان تعریف ماموریت ها نوعی قبیلگی در این دو مجموعه وجود دارد و با تفکیک ماموریت ها می توان از دوگانگی ها در مسائل قرآنی، مناسبت ها، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و رسیدگی به مساجد جلوگیری کرد.

شاکری در بخش دیگر سخنانش در واکنش به اظهارات ناصر امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حوزه نظری قطعا برخی از ماموریت ها در هم تنیده شده اند، اما هنگامی که قرار است در یک سازمان عملیات انجام شود، قالب ماموریت های آن باید مشخص شود. قطعا قالب ماموریت های فرهنگی، هنری و اجتماعی از یکدیگر قابل تفکیک است.

وی با بیان اینکه معاون برنامه ریزی شهرداری نیز در اظهارات خود با وجود مخالفت با این تفکیک عملا به نوعی قائل به تفکیک ماموریت ها بود و برای فعالیت های مختلف سازمان قید مشخصی را بیان کرد که نشان می دهد جنس کار چیست، گفت: همین حالا هم با وجود ادارات کل اجتماعی و فرهنگی نوعی تفکیک در معاونت اجتماعی شهرداری وجود دارد.

شاکری با اشاره به اینکه بودجه کل وزارت ارشاد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: شهرداری تهران بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه می کند و با این حال وضعیت شهر از این نظر نا به سامان است

وی به ظرفیت ۳۵۴ سرای محله در ذیل مجموعه معاونت اجتماعی اشاره کرد و افزود: این در حالی است که تعداد فرهنگسراهای زیرمجموعه سازمان فرهنگی و هنری محدود است و نمی توان تمام مردم را صرفا به استفاده از امکانات فرهنگسراها هدایت کرد.

این عضو شورای شهر تهران بار دیگر بر ضرورت اعمال مدیریت واحد بر این دو مجموعه تاکید کرد و گفت: چه اشکالی دارد که آقای صلاحی به عنوان مدیر انتخاب شود و آقای امرودی زیر مجموعه آن عمل کند و یا عکس آن اتفاق بیفتند.

شاکری تاکید کرد چندگانگی و مشکلات در زمینه ماموریت های فرهنگی و اجتماعی با ایجاد شورای عالی فرهنگی در شهرداری حل نمی شود، بلکه تنها اعمال مدیریت واحد می تواند راهگشا باشد. اکنون دست ما در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بسته است و این تفکیک امری ضروری است.