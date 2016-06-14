حمید بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در چند سال اخیر دولت خدمات خوبی به عشایر شهرستان انجام داده، اظهار داشت: این طرح‌ها شامل آبرسانی سیار، احداث و مرمت آب انبارها، جایگزینی سوخت فسیلی، نصب مولدهای خورشیدی، نگهداری راه‌های عشایری و کف شکنی و مرمت چاه‌های آب شرب عشایری است.

بردستانی اضافه کرد: اداره عشایر شهرستان دشتی به لحاظ کستردگی حوزه عشایری تحت پوشش تاکنون خدمات خوبی به عشایر تحت پوشش انجام داده است.

وی افزود: در سال گذشته علی رغم مشکلات و محدویت‌های منابع مالی ولی راهگشایی تمامی مسیرها و جاده‌های عشایری در چند مرحله انجام شد.

بردستانی لایروبی چاه‌های مالداری و آب انبارهای عشایری را از دیگر اقدامات عنوان کرد و یادآور شد: مرمت آب انبارهای مخروبه و قنات در نقاط مختلف از خدمات صورت گرفته به عشایر است.

وی از تامین اعتبار برای توزیع مولد خورشیدی برای روشنایی خانواده‌های عشایری خبر داد و گفت: در سال گذشته برای ۲۲۰ خانوار عشایری مخازن پنج‌هزار لیتری برای مصرف آب شرب بهداشتی و سالم که یکی از مشکلات بخش عشایری بوده نصب شده است.