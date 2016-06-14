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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

معاون فرماندار دشتی:

۳۰ میلیارد ریال به طرح‌های عشایری دشتی اختصاص یافت

۳۰ میلیارد ریال به طرح‌های عشایری دشتی اختصاص یافت

دشتی- معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی از اختصاص حدود ۳۰ میلیارد ریال به طرح‌های عشایری این شهرستان خبر داد.

حمید بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در چند سال اخیر دولت خدمات خوبی به عشایر شهرستان انجام داده، اظهار داشت: این طرح‌ها شامل آبرسانی سیار، احداث و مرمت آب انبارها، جایگزینی سوخت فسیلی، نصب مولدهای خورشیدی، نگهداری راه‌های عشایری و کف شکنی و مرمت چاه‌های آب شرب عشایری است.

بردستانی اضافه کرد: اداره عشایر شهرستان دشتی به لحاظ کستردگی حوزه عشایری تحت پوشش تاکنون خدمات خوبی به عشایر تحت پوشش انجام داده است.

وی افزود: در سال گذشته علی رغم مشکلات و محدویت‌های منابع مالی ولی راهگشایی تمامی مسیرها و جاده‌های عشایری در چند مرحله انجام شد.

بردستانی لایروبی چاه‌های مالداری و آب انبارهای عشایری را از دیگر اقدامات عنوان کرد و یادآور شد: مرمت آب انبارهای مخروبه و قنات در نقاط مختلف از خدمات صورت گرفته به عشایر است.

وی از تامین اعتبار برای توزیع مولد خورشیدی برای روشنایی خانواده‌های عشایری خبر داد و گفت: در سال گذشته برای ۲۲۰ خانوار عشایری مخازن پنج‌هزار لیتری برای مصرف آب شرب بهداشتی و سالم که یکی از مشکلات بخش عشایری بوده نصب شده است.

کد مطلب 3685648

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