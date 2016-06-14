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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

دبیر مجمع نمایندگان مازندران:

برای توسعه مازندران جزیره ای فکر نکنیم

برای توسعه مازندران جزیره ای فکر نکنیم

ساری - دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: برای توسعه استان نباید جزیره‌ای فکر کنیم و باید همدلی و همراهی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی صبح سه‌شنبه در نشست مجمع نمایندگان با استاندار و معاونان وی افزود: همدلی مجمع نمایندگان برای رصد برنامه‌ها و اجرای برنامه‌های راهبردی مهم‌ترین هدف است.

وی اظهار داشت: نباید جزیره‌ای فکر کنیم و این خوب نیست وهمه باید استان را ببینم و به دنبال تعامل و پیشبرد توسعه استان با برنامه هستیم و الحمدالله همراهی و همدلی بسیار خوبی الآن وجود دارد.

احمدی تصریح کرد: هر ۱۲ نماینده مازندران تصمیم دارند با تعامل و همکاری با مدیران استان مسائل و مشکلات مازندران را در سطح کلان پیگیری کنند و آینده خوبی را برای مازندران رقم بزنند و مردم عزیز ما از این وحدت و تعامل منتفع بودند.

ربیع فلاح استاندار مازندران نیز طی گزارشی به بیان بخشی از موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید در مازندران پرداخت و گفت: با عنایت خداوند در دولت تدبیر و امید در بسیاری از شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی در استان شاهد بهبود و رشد بوده‌ایم.

 استاندار مازندران ابتدا به فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی پرداخت و گفت: در شرایط پسابرجام برای توسعه روابط با فدراتیو روسیه اقدامات مناسبی صورت گرفت بطوریکه برای اولین بار پس از تصویب و ایجادکریدورسبز، قرارداد صدور محصولات لبنی شرکت فرآورده‌های لبنی کاله با شرکت مارشال روسیه به میزان هزار تن برای صادرات شیر خشک و پنیر طبیعی به ارزش پنج میلیون دلار منعقده شده و دو محموله ۴۰ تنی در اردیبهشت امسال از طریق مرز زمینی آستارا به ارزش ۱۸۰ هزار دلار به مسکو صادر شد.

کد مطلب 3685652

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