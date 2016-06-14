اقتدار كشور از مرز شروع می شود/ دستاوردهای مرزبانی قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سيد رحيم صفوی در بازديد از ستاد فرماندهی مرزبانی و مركز مانيتورينگ با اشاره به آخرين بازديد از مرزبانی در دو سال گذشته اظهار کرد: دست يابی مرزبانی به توانمندی ها و ارتقاء اين فرماندهی مشهور و مثال زدنی است.

وی با بيان اين كه اقتدار كشور از مرز شروع می شود، بر لزوم توجه جدی به مرزها در برنامه ششم توسعه تاكيد کرد.

مشاور فرمانده معظم كل قوا با اشاره به دستاوردهای مطلوب مرزبانی ادامه داد: مرزبانی به لطف خداوند در مرزهای زمينی قدرت خوبی را كسب كرده و لازم است تقويت دريابانی و تجهيز ات در اين حوزه نيز بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد.

سرلشکر رحيم صفوی در پايان قدرت مرزبانی را در فرماندهی و نيروی انسانی آن بيان و تصريح كرد: یک مجموعه كارآمد را ابتدا فرمانده شجاع، مومن و سپس نيروی انسانی و تجهيزات آن می سازند.

وی تاکيد کرد: بايد در راستای آموزش، تربيت مديران و فرماندهان متناسب با روش های نوين آموزشی و ماموريتی گام برداريم.