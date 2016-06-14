تیم بسکتبال با ویلچر ایران حریفان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، تیم ملی بسکتبال با ویلچر که از اوایل امسال برنامه های آماده سازی خود برای حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را آغاز کرد، جمعه هفته آینده (چهارم تیرماه) راهی ترکیه می شود تا در تورنمنتی بین المللی شرکت کند. علاوه بر ایران و ترکیه میزبان، کانادا و هلند دو تیم دیگر شرکت کننده در این تورنمنت هستند.

تورنمنت بین المللی ترکیه با حضور این چهار تیم که در پارالمپیک ریو حضور خواهند داشت، از پنجم تیرماه آغاز شده و به مدت پنج روز هم ادامه خواهد داشت. چهار تیم پارالمپیکی حاضر در تورنمنت بین المللی ترکیه، طی سه روز اول به صورت دوره ای به مصاف هم می روند، سپس در روز چهارم مسابقات تیم ها بر اساس رده بندی در قالب مرحله نیمه نهایی مقابل هم به میدان می روند تا تیم های برنده این روز در روز پنجم و پایانی مسابقات برگزار کننده دیدار فینال باشند و تیم های بازنده هم دیدار رده بندی را برگزار کنند.

بر پایه این گزارش، حضور در تورنمنت بین المللی ترکیه اولین اعزام برون مرزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در راستای آماده سازی این تیم برای شرکت در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک ریو انجام می شود. این تیم که به دلیل محرومیت حضور در پارالمپیک لندن را از دست داد، مهرماه سال گذشته با راهیابی به فینال مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سهمیه مستقیم پارالمپیک ریو را به دست آورد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در گروه دوم بازی های پارالمپیک ریو با تیم های آمریکا، انگلیس، برزیل، الجزایر و آلمان همگروه است.

تیم های ترکیه، کانادا و هلند که حریفان ایران در تورنمنت بین المللی ترکیه به حساب می آیند در گروه اول رقابت های بسکتبال با ویلچر پارالمپیک ریو در کنار اسپانیا، استرالیا و ژاپن قرار گرفته اند.