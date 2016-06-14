آشنایی با پرونده سیاه شرور فراری/بسترسازی برای توسعه مناطق محروم

خلیل همایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستگیری شرور و قاچاقچی فراری «آریا جاویدان» توسط سربازان گمنام امام زمان عج در استان کرمان اظهار کرد: این فرد بیش از ۲۰ سال سابقه قاچاق مواد مخدر و فعالیت های جنایی داشته که چندین مورد بازداشت و زندانی شده و مجددا متواری شده است.

وی ادامه داد: از جمله موارد اتهامات وی می توان به سه مورد درگیری مسلحانه با مأمورین، ۱۹ فقره گروگانگیری مسلحانه، ۱۳ فقره سرقت مسلحانه، سه مورد راهزنی مسلحانه، یک مورد تجاوز به عنف مسلحانه، یک مورد قتل مسلحانه، سه فقره تیراندازی ایذایی به قصد ایجاد رعب و وحشت برای مردم، هفت مورد تهدید و اخاذی، یک مورد فراری دادن متهم، سه مورد نگهداری گروگان، دهها مورد قاچاق و یا سرقت موادمخدر اشاره کرد.

همایی راد گفت: از جمله موارد اتهامی شرور و قاتل مسلح آریا جاویدان که توسط مأمورین پر تلاش اداره کل اطلاعات استان دستگیر شد؛ قتل شخصی به نام خیر محمد جاویدان به دنبال سرقت مسلحانه از سه دستگاه کامیون در رودبار طی سال ۸۰ است.

به گفته وی ضرب و شتم زنان و کودکان روستای نرگسان و سرقت ۹۰ رأس گوسفند از آنان؛ گروگان گیری پسر بچه هشت ساله ای از شیراز در سال ۸۳؛ تجاوز به دختری در سال ۸۴ در منطقه اسفندقه؛ گروگان گیری پسر بچه ۱۲ ساله ای در سال ۸۵ و موارد متعدد دیگری که در پرونده اتهامات وی ثبت شده تنها بخشی از اقدامات جنایتکارانه این فرد بوده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ادامه داد: این شرور هم چنین مبالغ متنابهی وجه نقد از متمولین منطقه جنوب و شرق اخاذی کرده و در آخرین اقدام خود؛ به منظور ایجاد رعب و وحشت در بین مردم روستایی در عنبرآباد تیراندازی ایذایی کرده بود.

وی تصریح کرد: نهایتا شرور آریا جاویدان به استناد مصوبات شورای تامین استان (اردیبهشت ۹۵) با یک کار منسجم اطلاعاتی در مخفیگاه خود واقع در ارتفاعات جبالبارز شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی توسط سربازان گمنام و تلاشگر امام زمان عج در سحرگاه مورخ ۲۱ خرداد ماه جاری دستگیر شد.

همایی راد بیان کرد: امید است سرعت عمل در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم عادلانه در مورد وی موجب ارتقای امنیت منطقه؛ آسایش مردم و بازدارندگی شده و سایر کسانی که مبادرت به انجام فعالیت های خلاف می کنند؛ متوجه شوند که به زودی در چنگ عدالت گرفتار شده و باید پاسخ گویی جنایات خود باشند.

وی عنوان کرد: پیام مهم دستگیری شرور و جانی یاد شده این است که نظام با اقتدار و اشراف اطلاعاتی کامل عمل کرده و بستر لازم برای توسعه استان و خصوصا مناطق محروم را فراهم خواهد ساخت.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان یادآور شد: شورای تامین استان کرمان؛ امنیت را به عنوان زیر ساخت هر گونه فعالیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مدّ نظر داشته و با کسانی که مانع توسعه و پیشرفت استان شوند؛ قاطعانه برخورد خواهد کرد.