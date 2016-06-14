نمایشگاه بزرگ صنایع دستی گناوه برگزار شد/ احیای صنایع سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهرستان گناوه در حاشیه آیین پایانی نمایشگاه بزرگ صنایع دستی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از پایگاه سلامت روان اجتماعی گناوه برای برگزاری باشکوه و با برنامه نمایشگاه بزرگ صنایع دستی گناوه تشکر و تقدیر می کنم.

داراب عرب گفت: شهرستان گناوه دارای صنایع دستی گوناگون و بسیار زیبایی اعم از لنج سازی، گبه‌بافی، گلیم بافی، قالی بافی، معرق کاری و ... است که اهالی این شهرستان به فعالیت در این عرصه مهم مشغول هستند.

عرب بیان داشت: باید در ابتدا به تشکیل و تهیه پایگاه اطلاعاتی شاغلان در عرصه صنایع دستی شهرستان توسط دستگاه های مرتبط و به ویژه نمایندگی میراث فرهنگی اقدام شود.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به این شناسایی صورت گرفته باید به بررسی و تبیین مسائل مختلف حوزه شاغلان این حوزه پرداخت و در نهایت باید سند چشم انداز توسعه صنایع دستی شهرستان توسط دستگاه های مرتبط و فعالان صنایع دستی شهرستان گناوه تهیه و تدوین شود.

عرب به نقش مهم صنایع دستی در اقتصاد خانوار و کشور اشاره کرد و تاکید داشت: گبه روستای شول از توابع بخش مرکزی شهرستان گناوه از شهرت جهانی برخوردار است که نیازمند بازاریابی مناسب در خارج کشور و حمایت بیشتر از بافندگان هنرمند این هنرصنعت زیبا و بی نظیر هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: امیدواریم که با رایزنی های صورت گرفته شده در این نمایشگاه مشکل بیمه و تسهیلات مالی فعالان در حوزه صنایع دستی شهرستان گناوه برای همیشه مرتفع شود.

مدیرعامل پایگاه سلامت روان اجتماعی آوای مهرگان گناوه در حاشیه آیین پایانی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه ۳ روزه به همت پایگاه سلامت روان اجتماعی آوای مهرگان گناوه زیر نظر اداره بهزیستی شهرستان گناوه برگزار شد.

معصومه درایی گفت: نمایشگاه بزرگ صنایع دستی گناوه شامل غرفه های لنج سازی، گبه بافی، قالی بافی، محصولات خوراکی روستایی، چهره آرایی کودکان، انواع مصنوعات تزیین شده با صدف، قایق سازی، سلامت و ... است که با استقبال خوب اهالی شهرستان گناوه رو به رو شد.

درایی در ادامه به بیان برخی برنامه های جانبی این نمایشگاه پرداخت و بیان داشت: از جمله این برنامه ها می توان به مراسم پذیرایی و ضیافت افطار، اجرای نمایش (نقالی خوانی) از جنابه تا گناوه توسط گروه نمایشی ایلیا، اجرای زنده زنبیل بافی و ریسمان بافی برای بازدیدکنندگان در نمایشگاه صنایع دستی اشاره کرد.

وی خاطرنشان ساخت: مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان بوشهر از این نمایشگاه بزرگ دیدن کرد و به مشکلات کارآفرینان در حوزه صنایع دستی و از لحاظ بیمه کارآفرینان و وام کارآفرینی بررسی و رسیدگی کرد.

درایی تصریح کرد: همچنین ما در این نمایشگاه به معرفی و عملکرد فعالیت‌های چند ساله پایگاه سلامت اجتماعی آوای مهرگان برای بازدیدکنندگان و مسئولان شهرستان گناوه و مسئولان استانی شرکت کننده در مراسم پرداختیم.

وی با تقدیر از تک تک افرادی که در امر برگزاری نمایشگاه آوای مهرگان را همراهی کردند، افزود: نشست بافندگان فرش روستای شول و بخشداری شهرستان گناوه و رئیس اتحادیه فرش و قالی بافی و رئیس محیط زیست شهرستان گناوه در رابطه با تاریخچه صنایع دستی و گبه شول از دیگر بخش های جنبی این نمایشگاه بود و در پایان از رئیس اتحادیه فرش دستباف گناوه و ۵ بانوی بافنده گبه روستای شول تقدیر شد.

درایی در ادامه با اشاره به برنامه دیگر این پایگاه در طول برگزاری نمایشگاه بزرگ صنایع دستی گناوه تاکید کرد: با حضور استاد حسینی پناه از هنرمندان مطرح شهرستان در حوزه هنرهای تجسمی و دیگر هنردوستان در بخش غرفه خوشنویسان و تابلو نقاشی نشستی در زمینه خوشنویسی برگزار شد.

مدیرعامل پایگاه سلامت روان اجتماعی آوای مهرگان گناوه گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نیز با همکاری بیشتر مسئولان شهرستان اقدام به برگزاری نمایشگاه های فرهنگی هنری دیگر کنیم.

رئیس هیات مدیره پایگاه سلامت اجتماعی آوای مهرگان گناوه نیز در این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقبال از نمایشگاه بزرگ صنایع دستی گناوه واقعا چمشگیر و بی نظیر بود.

سکینه عربزاده گفت: توانمندسازی زنان با گسترش مشاغل خانگی از جمله صنایع دستی بسیار می تواند برای بانوان سرپرست خانوار و دیگر بانوان از نظر اقتصادی مناسب باشد.

عربزاده بیان داشت: این نمایشگاه به نوعی شاید تلاشی در این راستا در زمینه باورمندی بانوان به توانمندی در این عرصه بوده و قطعا بانوان ما با ورود به آن هم می توانند زمینه معیشتی خود را بهبود بخشیده و هم زمینه بهتری برای سلامت اجتماعی خانواده و اجتماع خود فراهم کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: قطعا بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای یک جامعه با میزان امید به زندگی و سلامت روان اجتماعی آنها در آن جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.

رئیس هیات مدیره پایگاه سلامت اجتماعی آوای مهرگان گناوه گفت: باید به گسترش مشاغل خانگی در بانوان توجه بیشتری صورت گیرد تا از این طریق در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گام های بلندی برداریم و همچنین سطح سلامت اجتماعی جامعه خود را بهبود بخشیم.