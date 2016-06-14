به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی با ابراز رضایت از بازگشت ملوان به لیگ برتر گفت: از امروز رسما به عنوان سرمربی تیم ملوان بندرانزلی معرفی شدم و خوشحالم که می توانم به این تیم ریشه دار و محبوبم کمک کنم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قطعا ملوان امتیاز نفت را خریده است، گفت: روز گذشته کار تمام شد و توافقات نهایی انجام گرفت و کارهای اداری آن هم انجام شده و از فصل پیش رو ملوان در لیگ برتر بازی خواهد کرد.

پورغلامی در پاسخ به این پرسش که آیا ملوان هم به سرنوشت استقلال اهواز که امتیاز فولاد نوین را خرید و به لیگ یک سقوط کرد، دچار خواهد شد گفت: من برای همه تیم ها احترام خاصی قائل هستم اما امیدوارم شما ملوان را با دیگر تیم ها مقایسه نکنید ملوان یک تیم ریشه دار است و بازیکنان زیادی مثل مرحوم قایقران، سیدجلال حسینی و دیگران را به تیم ملی داده و مرحوم سیروس قایقران چند سال کاپیتان تیم فوتبال کشورمان بود.

وی تاکید کرد: حق ملوان نبودکه به لیگ یک سقوط کند ولی متاسفانه فصل پیش این تیم ۸ تا ۱۰ بازی اش را به خاطر مشکلات داوری شکست خورد و چندین بار پنالتی هایی این تیم نادیده گرفته شد.

سرمربی ملوان در ادامه خاطرنشان کرد: البته نمی گویم عمدی بوده است اما حتی اگر سهوا هم بوده متاسفانه حق ملوان ضایع شد و این تیم به لیگ یک سقوط کرد.

فرهاد پورغلامی در پایان تصریح کرد: برخی آقایان که باعث این حق کشی شدند باید بیایند و از مردم انزلی عذرخواهی کنند به خاطر عملکردی که در قبال مردم انزلی و این تیم ریشه دار داشتند.