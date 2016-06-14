توزیع ۵۸ هزار سبدکالای رمضان میان مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث رحمتی پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت ماه پر خیر و برکت رمضان نخستین سبدهای غذایی دولت در اختیار خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در این مرحله سبدهای کالا در میان خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و سایر ارگان های حمایتی توزیع می شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ هزار خانوار مددجو در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که سبدکالای رمضان صرفا به آن دسته از خانوارهای کمک معیشت بگیر تحت حمایت این نهاد اعطا می شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر ۵۸ هزار خانوار مددجو در استان کرمانشاه کمک معیشت دریافت می کنند.

رحمتی پور اظهار کرد: در این مرحله از توزیع سبدکالا کارت یارانه سرپرستان خانوارهای مددجو تا سقف یک میلیون و ۲۰۰ ریال شارژ شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه کارت یارانه خانواده های یک نفره به میزان ۳۰۰ هزار ریال شارژ می شود، افزود: به ازای افزایش هر نفر در خانواده های بهره مند از سبدکالا ۱۰۰ هزار ریال به میزان اعتبار کارت سرپرست آن خانوار اضافه می شود.

به گفته رحمتی پور مددجویان تحت حمایت جهت اطلاع از اعطای سبدکالای رمضان به آنان و خرید مایحتاج ضروری این ماه می توانند به فروشگاه های طرف قرارداد اداره تعاون در سطح استان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تعاونی های مصرف و فروشگاه های توزیع کننده سبدکالای ماه رمضان با نصب بنر و پلاکارد مشخص شده اند یادآور شد: امسال در سبد کالای رمضان اقلام غذایی همچون گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن، خرما، رب و.. در نظر گرفته شده که مددجویان می توانند بر حسب نیاز مواد غذایی خانوار خود را انتخاب کنند.

رحمتی پور همچنین با یادآوری اینکه برخی از خانواده های کمک معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد موفق به دریافت سبد کالا نشده اند تاکید کرد: این دسته از خانوارها در صورت ناموفق اعلام شدن تراکنش کارت یارانه سرپرستان آنان، بعد از گذشت چند روز مجددا جهت دریافت تراکنش اقدام و درصورت حل نشدن این مشکل می توانند برای پیگیری به دفاتر کمیته امداد در شهرستان های تابعه خود مراجعه کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: هدف از توزیع سبدهای کالا ایجاد امنیت غذایی درمیان خانوارهای نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد است.