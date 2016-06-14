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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

رییس کمیسیون برنامه و بودجه:

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را فربه‌تر نکنید

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را فربه‌تر نکنید

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: با واگذاری اماکن شهرداری به سازمان فرهنگی هنری آن را فربه تر نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه تفکیک ماموریت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در شهرداری تهران گفت: باید از اختیارات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران کاسته شو و اماکن شهر تهران برای مردم است و نباید بدون ضابطه واگذار شود.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در حال فربه شدن است، گفت: هرچقدر به اختیارات این سازمان اضافه شود، یک اشتباه استراتژیک است؛ چراکه چندی پیش با لابی دوستان، فرمانداری به شورا نامه زده است که حق افزایش و تعیین نرخ مراکز فرهنگی و هنری را نداریم چراکه این سازمان مستقل است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به موضوع خانه شهریاران جوان گفت: به شما قول می‌دهم سازمان فرهنگی هنری چندی دیگر از بدنه شهرداری جدا و مستقل می‌شود و مدیریتش از دستمان در می‌رود و نباید به اختیارات این سازمان اضافه کنیم.

کد مطلب 3685670
نورا حسینی

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