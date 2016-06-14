به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه تفکیک ماموریت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در شهرداری تهران گفت: باید از اختیارات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران کاسته شو و اماکن شهر تهران برای مردم است و نباید بدون ضابطه واگذار شود.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در حال فربه شدن است، گفت: هرچقدر به اختیارات این سازمان اضافه شود، یک اشتباه استراتژیک است؛ چراکه چندی پیش با لابی دوستان، فرمانداری به شورا نامه زده است که حق افزایش و تعیین نرخ مراکز فرهنگی و هنری را نداریم چراکه این سازمان مستقل است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به موضوع خانه شهریاران جوان گفت: به شما قول می‌دهم سازمان فرهنگی هنری چندی دیگر از بدنه شهرداری جدا و مستقل می‌شود و مدیریتش از دستمان در می‌رود و نباید به اختیارات این سازمان اضافه کنیم.