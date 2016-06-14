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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز سه شنبه با روند نزولی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز سه شنبه در منطقه آسیا به دلیل نگرانی از رشد اقتصاد جهانی و کاهش شاخص بورس‌ها با کاهش روبرو شد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۴۴ سنت کاهش به رقم ۴۹ دلار و ۹۱ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۴۷ سنت کاهش در برابر ۴۸ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

از جمله عوامل کاهش بهای نفت در روزهای اخیر به تقویت دلار آمریکا برمی گردد که موجب گران تر شدن بهای نفت از سوی کشورهای وارد کننده می شود و به دنبال آن کاهش تقاضا را در بر خواهد داشت.

بر همین اساس، گروهی از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باور هستند که کاهش موقتی عرضه نفت از سوی برخی کشورهای تولید کننده باعث روند بهبود طلای سیاه در هفته گذشته شده بود.

کد مطلب 3685672
علیرضا کمندی

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