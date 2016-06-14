خرید گندم در خراسان جنوبی ۳۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی خراسان جنوبی هاشم ولی پور مطلق با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان با بلایی طبیعی از جمله خشکسالی و سیل روبرو است، اظهارکرد: با همین مشکلات تولیدات کشاورزی استان بالا بوده که به دلیل مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است.

وی از افزایش ۳۸ درصدی گندم در استان طی سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در مقایسه با دو سال قبل ۹۴ درصد افزایش خرید گندم را داشتیم.

وی یادآور شد: با توجه به مسائل بخش کشاورزی و همچنین زیر ساخت های اساسی که در این بخش ایجاد شده به اندازه ۲۰ سال قبل کارهای زیر بنائی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی باید به خودمان متکی باشیم و تا سرحد امکان از زیر ساختهای این بخش حمایت کنیم، ادامه داد: این حمایت‌ها موجب خواهد تا تولیدات ما رو به رشد و از طرفی مصرف آب کشاورزی کمتر شود.

وی عنوان کرد: اگر حمایت های دولت باشد می‌توانیم ظرف پنج سال آینده مشکل کم آبی استان را با استفاده از طرح های زیر بنائی حل کنیم.

تولید ۳۱ رقم کود در کشور

فردین شورج قائم مقام مدیرعامل خدمات حمایتی کشور با بیان اینکه در ایران یک سوم زمین های کشاورزی قابل کشت است، ادامه داد: ۱۲ درصد زمین‌ها کشت می‌شود و با همین مقدار جزو برترین های بخش کشاورزی در دنیا هستیم.

وی با اشاره به اینکه نا امیدی در بخش کشاورزی معنی ندارد و نباید مسائلی مانند سیل و خشکسالی باعث بی رغبتی در این بخش شود، افزود: باید در تمام محصولات کشاورزی خودکفا باشیم همانطور که در بحث گندم به خودکفائی رسیدیم و حتی جزو کشورهائی هستیم که صادرات گندم را داریم.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش دام نیز به خودکفائی رسیدیم و امیدواریم در این بخش نیز صادرات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نباید عوامل تولید را محدود کنیم، افزود: در چند سال قبل تعداد ۷ یا ۸ رقم کود در ایران تولید می‌شد در حالیکه طی سال جاری به ۳۱ رقم افزایش یافته است.

شورج اضافه کرد: یکی از اقداماتی که شرکت خدمات حمایتی انجام می‌دهد موضوع باشگاه مشتریان است که هدف ما جامعه کشاورزی بوده که کشاورزان می‌توانند نهاده‌ها را به صورت مدت دار خرید کنند.

وی گفت: در سال ۹۱ در کشور حدود یک میلیون تن کود تولید شده در حالیکه امسال این میزان به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن افزایش یافته است.

وی افزود: قرار است این مقدار در آینده به ۴ میلیون تن برسد که این کودها مصرف بی رویه نیست بلکه بهینه است.

۶۲ هزار تن کود بین کشاورزان خراسان جنوبی توزیع شد

مدیرعامل اسبق شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی نیز گفت: از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ مقدار ۶۲ هزار و ۹۵۰ تن کود در سطح استان بین کشاورزان توزیع شده است.

حسینی بیان کرد: در سال ۹۱ تعداد ۱۷ کارگزار در استان فعالیت می‌کردند در حالیکه اکنون این تعداد به ۳۱ کارگزار افزایش یافته است.

سید علیرضا حسینی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر زمینه فروش اعتباری کود را برای کارگزاران در استان مهیا کردیم، ادامه داد: سه هزار تن کود با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال به صورت اعتباری ۳ تا ۵ ماهه بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی هدف از این طرح را تشویق کشاورزان برای خرید و عدم پول نقد در زمان خرید عنوان کرد.

حسینی همچنین در خصوص بذر ارزن گفت: در سال ۹۴ بذر ارزن در شرکت خدمات حمایتی استان تولید شد که علاوه بر خود استان به ۱۱ استان دیگر صادر می‌شود.

در پایان از خدمات آقای سید علیرضا حسینی تقدیر و آقای آژنگ به عنوان مدیر جدید این شرکت معرفی شد.