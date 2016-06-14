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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

دبیر اجرایی دومین سمینار تومورهای سر و گردن عنوان گرد:

افزایش آلودگی هواو استعمال مواددخانی موجب شیوع تومورهای حفره دهان

افزایش آلودگی هواو استعمال مواددخانی موجب شیوع تومورهای حفره دهان

دبیر اجرایی دومین سمینار تومورهای سر و گردن گفت: افزایش آلودگی هوا و استعمال مواد دخانی موجب شیوع تومورهای حفره دهان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسین یحیی زاده، در آستانه برگزاری دومین سمینار تومورهای سر و گردن گفت: این سمینار ۳۱ تیرماه تا اول مرداد در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی دومین سمینار تومورهای سر و گردن افزود: این سمینار با همکاری مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد، گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن گوش، حلق و بینی ایران ، انجمن سرطان ایران، انجمن رادیوتراپی انكولوژی ایران و اداره سرطان وزارت بهداشت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این کنگره میهمانان خارجی حضور نخواهند داشت، یادآور شد: در این کنگره پزشکان داخلی به بیان آخرین دستاوردهای تومورهای سر و گردن به خصوص سرطان های حفره دهان خواهند پرداخت.

یحیی زاده پرداختن به تومورهای حفره دهان و حلق را از محورهای اصلی برگزاری این کنگره دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل افزایش آلودگی هوا، استعمال مواد دخانی و آلودگی های مواد غذایی شیوع این دسته از تومورها رو به افزایش است به همین دلیل بیان آخرین دستاوردهای در حوزه تشخیص و درمان آن بسیار ضروری و مهم است.

دبیر اجرایی دومین سمینار تومورهای سر و گردن، افزود: از سال آینده تلاش خواهد شد تا این کنگره به صورت بین المللی برگزار شود.

کد مطلب 3685678
مهناز قربانی مقانکی

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