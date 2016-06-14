به گزارش خبرنگار مهر، آيت‌الله سيد احمد علم‌الهدی، نماينده ولی‌ فقيه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد،‌ دقايقی پيش و در مجاورت حرم رضوی، بر پيكر استاد حميد سبزواری پدر شعر انقلاب، نماز ميت اقامه كرد.

در اين مراسم كه در صحن آزادی حرم رضوی برگزار شد، جمعی از مسئولان استانی از جمله عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوی، سيد صولت مرتضوی‌شهردار مشهد، سيد سعيد سرابی مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، محسن نصرپور مدير كل صدا و سيمای استان، مديران آستان قدس رضوی و جمعی ديگر از مسئولان استانی حضور داشتند.

گفتنی‌ است حسين ممتحنی مشهور به حميد سبزواری، شاعر پرآوازه انقلاب، ۲۲ خرداد ماه به دليل بيماری و كهولت سن، دار فانی را وداع گفت و پس از اقامه نماز بر پيكر وی، جهت تشييع در سبزوار، به زادگاه خود منتقل می‌شود.