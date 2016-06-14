مصادیق موازی کارهای فرهنگی در شهرداری بسیار است

به گزارش خبرنگار مهر، طرح الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه تفکیک ماموریت های فرهنگی، هنری و اجتماعی و ورزشی و تفریحی در شهرداری تهران در جلسه علنی این هفته شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه محسن پیرهادی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان این که مشکل امروز ما تعصب روی حفظ ساختارها است و می خواهیم دو تشکیلات را حفظ کنیم گفت: این در حالی است که ما یک هدف داریم و ماموریت و موضوع یکی است؛ در این شرایط می توانیم برای ساختار تصمیم بگیریم. ما خودمان را از این دو ساختار فعلی که انقدر فربه شده اند فاصله بگیریم و بگوییم برای تحقق اهداف و ماموریت ها، چه چیزی نیاز داریم و این دو ساختار چه کار می توانند بکنند؟ اگر ادغام لازم دارد، آن را ادغام کنیم.

شهردار تهران سال اول قول داده بود که تفکیک وظایف فرهنگی - اجتماعی را محقق کند

در ادامه این جلسه مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران نیز با بیان این که در آغاز دوره چهارم دکتر قالیباف خودشان متعهد شدند که این تفکیک را انجام دهند اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است، گفت: ما هم در شورا نمی توانیم این کار را منطقی انجام دهیم چرا که قوانین بالادستی داریم که به مشکل بر می خوریم. شورا یک کارگروه مشترک و مدیریتی تعریف کند تا شهرداری و شورا با هم این را به سرانجام برسانند چرا که وضع موجود قابل ادامه دادن نیست و ما و شهرداری به تنهایی نمی توانیم این موضوع را خاتمه دهیم.

وی با اشاره به موازی کاری هایی که در حوزه فرهنگ در مدیریت شهری انجام می شود، گفت: مصداق های این موازی کاری ها زیاد است.